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Песков отметил необходимость привести мобилизационную систему в порядок

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Песков: система мобилизации граждан должна быть приведена в порядок

Определенные ошибки и недостатки в работе мобилизационной системы в России заметили все, не только специалисты. Система должна быть приведена в порядок, об этом 12 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова генпрокурора России Игоря Краснова о выявленных недостатках в ходе частичной мобилизации.


«У любого государства должна быть эффективная мобилизационная система. Это не связано с продолжением мобилизации, это связано с тем, что система должна быть приведена в порядок», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, недостатки в работе системы мобилизации устраняются по ее ходу.

«Что-то исправлено, что-то еще предстоит наладить», — подчеркнул он.

Представитель Кремля напомнил о словах российского лидера, что если бы не было объявлено о частичной мобилизации, то власти страны не узнали бы о проблемах в системе.

Ранее в среду генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что мобилизационная система, действующая в России, нуждается в модернизации. В частности, по его мнению, многих неурядиц при проведении частичной мобилизации можно было избежать, если бы резервисты, как и положено по закону, сообщали в военные комиссариаты актуальные данные о себе.

10 октября президент России Владимир Путин отметил, что при проведении частичной мобилизации» наблюдается «достаточно бестолковщины». По его словам, если бы мобилизацию не объявили, то не увидели бы имевшихся проблем, они накапливались достаточно долго.

Днем ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что частичная мобилизация в России проходит так, как она может проходить в стране, где подобная мера не вводилась уже 80 лет.

Частичная мобилизация в России была объявлена президентом РФ 21 сентября. Российский лидер подчеркнул, что решение принято для защиты суверенитета страны, ее территориальной целостности и обеспечения безопасности граждан.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
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