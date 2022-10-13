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Военное обозрение

В Японии спустили на воду третью НАПЛ типа Taigei проекта 29SS

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Источник изображения: topwar.ru

Третья в серии и вторая серийная неатомная подводная лодка нового поколения типа Taigei проекта 29SS спущена на воду в Японии. Торжественная церемония прошла сегодня, 12 октября, на верфи компании Mitsubishi Heavy Industries (MHI) в Кобе.

Новая субмарина получила имя Цзингэй" (Jingei) - "Быстрый кит". Вообще вся серия подлодок этого проекта, а в ней будет семь субмарин, получит названия в честь больших рыб. Головная субмарина серии получила название "Тайгэй" - "Большой кит", первая серийная - "Хакугэй" - "Белый кит".

Как уже говорилось выше, всего ВМС Японии планируют получить семь подводных лодок типа Taigei проекта 29SS. Строительство всей серии идет на верфях компании Mitsubishi Heavy Industries и Kawasaki Heavy Industries. Поскольку японцы не сообщают о закладке новых субмарин, на сегодняшний день известно только о трех подлодках нового проекта. Головная субмарина Taigei SS 513 проекта 29SS пополнила японский флот в марте этого года, первая серийная Hakugei SS 514 была спущена на воду в октябре прошлого года и в настоящее время проходит испытания. Ее передача военным запланирована на 2023 год. Вторую серийную Jingei SS 515 спустили на воду только сегодня.

Новые подлодки призваны заменить подлодки класса "Сорю" (Soryu). Новая субмарина сохранила общую форму корпуса подлодок предыдущего поколения, но имеет ряд конструктивных изменений. У новых субмарин существенно уменьшена рубка для снижения гидродинамического сопротивления и улучшения шумовых характеристик. Также заявляется об изменениях внутри подлодки, но они не раскрываются.

Субмарины проекта 29SS получили улучшенную систему шноркелей в целях снижения сигнатуры, ГАС нового поколения, новое звукопоглощающее покрытие и материалы, способные существенно снизить заметность подлодки. Кроме того, на НАПЛ Taigei отказались от использования двигателя Стирлинга, установив вместо него новые литий-ионные аккумуляторы.

Стандартное водоизмещение - около 3 тысяч тонн, длина корпуса – 84 метра, ширина – 9,1 метра. Экипаж – 70 человек. Подлодка несет торпеды и противокорабельные ракеты.

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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Компании
Kawasaki
MHI
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