Источник изображения: topwar.ru

При участии Норвегии и Дании Берлин закупает для Украины словацкие самоходные артустановки Zuzana 2. Количество предназначенных для поставки орудий составит 16 единиц.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.

Помимо артиллерии, Киев получит от ФРГ 130 отопительных систем, 36 медицинских броневиков, 100 тысяч аптечек и 405 тысяч сухих пайков.

Производством упомянутых выше 16 самоходных гаубиц займется словацкая компания Konstrukta-Defence на деньги правительств ФРГ, Норвегии и Дании. В общей сложности эта артиллерия для ВСУ обойдется трем странам в 92 миллиона евро. Ранее передачу данной военной помощи Украине анонсировала министр обороны Германии Кристина Ламбрехт во время своего посещения Одессы.

Три дня назад «Словацкое радио», ссылаясь на министра обороны своего государства Ярослава Надя, сообщило о передаче этой страной двух таких установок. На данный момент ВСУ имеют на вооружении шесть подобных САУ.

Источник изображения: topwar.ru

Самоходные гаубицы Zuzana 2 имеют стандартный натовский калибр 155 мм. Длина ствола составляет 52 калибра. Это позволяет орудию вести огонь по целям на расстоянии до 41 километра. САУ оборудована устройством зарядки, что позволяет управляться с данной техникой экипажу из трех человек. Угол поворота башни орудия составляет 360 градусов.