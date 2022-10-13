Войти
Военное обозрение

Берлин закупает для Украины словацкие самоходные артустановки Zuzana 2

340
0
-1

Источник изображения: topwar.ru

При участии Норвегии и Дании Берлин закупает для Украины словацкие самоходные артустановки Zuzana 2. Количество предназначенных для поставки орудий составит 16 единиц.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.

Помимо артиллерии, Киев получит от ФРГ 130 отопительных систем, 36 медицинских броневиков, 100 тысяч аптечек и 405 тысяч сухих пайков.

Производством упомянутых выше 16 самоходных гаубиц займется словацкая компания Konstrukta-Defence на деньги правительств ФРГ, Норвегии и Дании. В общей сложности эта артиллерия для ВСУ обойдется трем странам в 92 миллиона евро. Ранее передачу данной военной помощи Украине анонсировала министр обороны Германии Кристина Ламбрехт во время своего посещения Одессы.

Три дня назад «Словацкое радио», ссылаясь на министра обороны своего государства Ярослава Надя, сообщило о передаче этой страной двух таких установок. На данный момент ВСУ имеют на вооружении шесть подобных САУ.

Источник изображения: topwar.ru

Самоходные гаубицы Zuzana 2 имеют стандартный натовский калибр 155 мм. Длина ствола составляет 52 калибра. Это позволяет орудию вести огонь по целям на расстоянии до 41 километра. САУ оборудована устройством зарядки, что позволяет управляться с данной техникой экипажу из трех человек. Угол поворота башни орудия составляет 360 градусов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Дания
Норвегия
Словакия
Украина
Продукция
Dana vz.77
Похожие новости
11.10.2022
СМИ: Украина получила от Словакии две самоходные гаубицы Zuzana 2
10.10.2022
Словакия поставила на Украину очередные 155-мм САУ Zuzana 2
05.10.2022
Германия, Дания и Норвегия совместно закупят 16 самоходных гаубиц Zuzana 2 для Украины
03.10.2022
СМИ: Словакия изготовит для Украины 16 самоходных гаубиц Zuzana 2
09.08.2022
Запад собирается разграбить послевоенную Украину
27.05.2022
Запасы советского оружия иссякли: промежуточные итоги военной помощи Запада киевскому режиму
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.10 14:44
  • 35160
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.10 14:31
  • 5
Титан разведчикам и штурмовым подразделениям
  • 13.10 12:54
  • 2
В Совете Федерации заявили, что комплексы ПВО IRIS-T, переданные Украине, не повлияют на ход СВО
  • 13.10 12:10
  • 1
Современные вооруженные конфликты предъявляют новые требования к войскам и технике
  • 13.10 11:06
  • 4
Ростех нарастил темпы производства боевой экипировки "Ратник"
  • 13.10 07:43
  • 3
Шаманы из разных регионов провели обряд в поддержку российских военнослужащих
  • 13.10 02:27
  • 1
Стало известно, почему Индия покупает оружие у России, а не у США
  • 12.10 13:40
  • 1
Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах ЗВО
  • 12.10 13:14
  • 1
Россия проводит эксперименты с иностранными спутниками, сообщило Минобороны
  • 12.10 13:10
  • 9
Почему российские ВВС столь опасны
  • 12.10 11:35
  • 52
Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»
  • 12.10 11:34
  • 3
Операция - талый снег
  • 12.10 02:53
  • 3
Ракетными атаками Россия отбивает у Киева охоту к терактам
  • 11.10 21:54
  • 1
Минобороны сообщило о достижении цели массированного удара по Украине
  • 11.10 21:52
  • 3
Премьер Израиля осудил ракетные удары по городам Украины