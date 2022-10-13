FT: страны НАТО не могут найти достаточно систем ПВО для нужд Украины

Один из собеседников газеты заявил, что часть государств НАТО уже несколько лет сами сталкиваются с задержками в поставках систем ПВО для собственных нужд

ЛОНДОН, 12 октября. /ТАСС/. Страны НАТО сталкиваются с проблемами в поиске достаточного количества систем ПВО для обеспечения потребностей Украины. Об этом пишет в среду газета Financial Times с ссылкой на неназванных западных чиновников.

"Страны уже предоставили какое-то количество [систем ПВО], но производственных мощностей не хватает", - сказал один из собеседников издания.

Он добавил, что ряд государств НАТО уже несколько лет сами сталкиваются с задержками в поставках систем ПВО для собственных нужд

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг ранее заявлял, что вопрос о поставках Украине современных средств ПВО и снарядов к ним будет одной из главных тем на встрече министров обороны стран НАТО.

Германия во вторник передала Украине первую из четырех обещанных Берлином систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби также сообщал, что власти США рассчитывают "в самом ближайшем будущем" передать Киеву первые два зенитных ракетных комплекса NASAMS.