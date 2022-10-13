В рамках СНГ сформируют совместное подразделение гуманитарного разминирования

Также участники заседания наметили пути совершенствования подготовки специалистов в области эксплуатации и применения комплексов с беспилотными летательными аппаратами

БАКУ /Азербайджан/, 12 октября. /ТАСС/. Совместное инженерное подразделение гуманитарного разминирования планируется сформировать в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ по итогам заседания Комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ.

"На заседании обобщен опыт функционирования объединенной системы контроля и оценки РХБ обстановки и определены направления ее дальнейшего развития. Согласованы практические вопросы формирования и подготовки совместного инженерного подразделения гуманитарного разминирования вооруженных сил государств Содружества", - сказали в ведомстве.

Кроме того, участники заседания наметили пути совершенствования подготовки специалистов в области эксплуатации и применения комплексов с беспилотными летательными аппаратами для вооруженных сил государств СНГ.

12 октября в Баку состоялось заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ, в котором приняли участие военные делегации Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Секретариата СМО СНГ. Делегацию Минобороны России возглавил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Истраков.