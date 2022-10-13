США предлагают Болгарии скидку за ускорение закупки F-16C/D

Истребитель Lockhed Martin F-16C/D Block 52+ из состава 3-й тактической истребительной эскадрильи ВВС Польши (бортовой номер 4052, серийный номер JC-13) с подвешенными на законцовках крыла ракетами Raytheon AIM-120C-5 AMRAAM класса "воздух-воздух" средней дальности с активной радиолокационной системой наведения. Август 2016 года.

ЦАМТО, 12 октября. По информации болгарских СМИ, Болгария получит от США скидку на поставку второй партии из восьми истребителей F-16C/D Блок.70 "Файтинг Фалкон" в случае, если новый парламент утвердит инвестиционный проект закупки этих самолетов до 15 декабря.

Предложенная скидка составляет 24,4 млн. долл. – это стоимость заказанных управляемых ракет AIM-9X Блок.2 "Сайдуиндер". О дисконте по контракту договорился еще бывший министр обороны Драгомир Заков, аргументировав ее предоставление необходимостью компенсировать задержку поставки первых восьми F-16. Американская сторона согласилась на безвозмездную поставку ракет. Тем не менее, предложение США будет действовать только до 15 декабря, когда истекает срок предложения на поставку второй партии самолетов.

Первоначально предложение о поставке самолетов было действительно до 1 ноября, но из-за отсутствия функционирующего парламента ВС Болгарии согласовали с американской стороной отсрочку до 15 декабря. Далее цены могут измениться из-за инфляции. Кроме того, производитель может внести в конструкцию истребителя модификации, которые потребуют пересмотра стоимости.

Досрочные парламентские выборы прошли в Болгарии 2 октября. Президент Болгарии Румен Радев заявил о намерении провести первое рабочее заседание 48-го Народного собрания 19 октября. Таким образом, у парламента есть достаточно времени на рассмотрение вопроса. В настоящее время вошедшие в законодательный орган политические партии ведут консультации с целью формирования парламентского большинства и нового правительства.

Если Национальное собрание одобрит предложение правительства к 15 декабря, все 16 истребителей будут доставлены ВВС страны до конца 2027 года. Стоимость второй партии из 8 машин оценивается в 2,6 млрд. левов. Они будут выплачены в рамках трех контрактов – 1,3 млрд. долл. за сами самолеты, 24,4 млн. долл. – за управляемые ракеты AIM-9X Блок.2 и 3,7 млн. долл. – за средства радиосвязи. В отличие от закупки первой партии, на этот раз оплата самолетов будет растянута на 9 лет.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Болгарии перечислило Агентству по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) 1,2 млрд. долл., предназначенные на закупку первых 8 истребителей, 8 августа 2019 года. Предполагалось, они начнут поставляться в середине 2023 года, а полностью поставка будет завершена 2024 года. Тем не менее, из-за пандемии COVID-19 график был сорван. Сейчас ожидается, что поставки начнутся в 2025 году, а начальная готовность к боевому применению будет достигнута в 2026 году.

В апреле 2022 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Болгарии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 8 дополнительных истребителей F-16C/D Блок.70, двигателей F110-GE-129D, РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием AN/APG-83, модульных бортовых компьютеров 7000AH, вооружений и сопутствующего оборудования. Как было заявлено, полная стоимость заказа может составить 1,673 млрд. долл.

Правительство Болгарии одобрило финансирование закупки дополнительных F-16C/D 21 сентября 2022 года. Общая стоимость трех контрактов на поставку восьми дополнительных F-16C/D Блок.70 составляет 1,296 млрд. долл. Помимо истребителей, в пакет закупки включены вооружения класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух". Ожидается, что поставка будет выполнена в 2027 году.