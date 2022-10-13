Военная академия США: новый поход к обучению для решения проблем будущих войн

Проработка правовых аспектов применения высокоэнергетических лазеров для поражения низкоорбитальных спутников, разработка и испытания гиперзвуковой ракеты-носителя для преодоления 100-км рубежа - это ключевые проблемы будущих войн, которые требуют решения. Об этом пишет обозреватель газеты Army Times Тодд Саут (Todd South).

Курсанты Военной академии США (с) Megan Hackett / Армия США

Но над этими сложными вопросами бьются не полковники и генералы Пентагона или сотрудники какого-то подземного исследовательского центра, а курсанты Военной академии США в Вест-Пойнте.

Разработка вышеупомянутых сценариев с участием кадетов Эшли Клегга и Маккензи Арнса в случае с правовым регулированием применения лазеров, а также кадета Джосайи Гибсона по гиперзвуку - это лишь часть примеров из большого списка сложных проектов, над которыми сегодня трудятся курсанты ведущего военно-учебного заведения США.

В работе задействованы будущие офицеры армии США, которые глубоко погружаются в изучение технических и этических аспектов, а также выработку решений, рассказал Army Times бригадный генерал Шейн Ривз (декан Военной академии США).

По его словам, учреждение продолжает свои многовековые традиции в сфере военной командирской и общей гуманитарной подготовки, которые являются основой критического мышления, необходимого сегодня больше, чем когда-либо.

"Мы не выступаем в роли их интеллектуальных нянек, мы не можем себе этого позволить", - отметил Ривз.

Академия предоставляет площадку для обсуждения сложных вопросов. По словам Ривза, перед кадетами нужно ставить неудобные для них интеллектуальные задачи. Преподаватели ожидают слышать разные мнения в классе и хотят, чтобы учащиеся спорили друг с другом, но подкрепляли свои аргументы доказательствами.

Сочетание передовых образовательных методик и подходов с проверенным временем просветительским мышлением дает будущим армейским лидерам преимущества в учебном классе, но, что более важно, также и на поле боя в будущем.

И, как отметил Ривз, военные эксперты наблюдают обратное на Украине.

"Если понаблюдать за россиянами на Украине, наибольшее удивление вызывает то, что когда они столкнулись с препятствием, когда их молодые офицеры уперлись в стену… они замерли, они не знали, что им делать", - отметил Ривз. "И вдруг им пришлось обратиться за помощью к старшему руководству, полковникам и генералам, чтобы попытаться набрать обороты".

Ривз обратил отдельное внимание на "очень сильный" сержантский состав в армии и вооруженных силах США в целом как на фундамент их успеха. Он также отметил, что американские генералы ожидают, что молодые офицеры найдут выход из насущных проблем.

Вест-Пойнт также имеет богатую историю обучения молодых офицеров выполнению функций военных и гражданских инженерных специалистов в первые годы существования США. Эти проблемы только усложнялись со временем.

По словам Ривза, то, что сейчас происходит в Вест-Пойнте, - это движение к более тесному совместному, проектному обучению и стратегическому мышлению. Схожие методики применяются и в других высших образовательных учреждениях.

В прошлые десятилетия вузы работали по транзакционной модели, когда студенты приходили в класс, слушали лекции и получали оценки по пройденному материалу. Теперь студенты уже на уровне бакалавриата проводят глубокие исследования, получая опыт "прикладного обучения", который ранее был доступен только начиная с магистратуры.

Этот сдвиг помог разжечь "интеллектуальное любопытство" и обеспечить "дисциплинарную глубину", полагает Ривз.

Не каждый новоиспеченный младший лейтенант сразу после выпуска пойдет работать в ракетные лаборатории. Ожидается, что они будут служить там (и в том качестве), где они нужны армии.

"Мы развиваем их таким образом, чтобы они были бескорыстными служащими, которые понимают, что такое умение подчиняться и следовать за лидером", - сказал Ривз.

Но, как отметил Ривз, предпринимаемые сегодня усилия по управлению кадровым потенциалом позволяют лучше находить точки соприкосновения между сферами интересов и опытом военнослужащих с потребностями армии.

Так, например, академия ежегодно выпускает от 40 до 45 офицеров, специализирующихся в сфере кибербезопасности. Еще десять лет назад такой работы не было.

"Сегодняшние курсанты, став офицерами, будут принимать решения в стрессовых боевых условиях, поэтому они должны уметь оценивать разные аспекты проблем с помощью хорошо аргументированного анализа", - сказал Ривз.