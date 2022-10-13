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ТАСС

Главы генштабов ВС стран СНГ обсудили вопросы военного сотрудничества до 2025 года

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Источник изображения: Милена Синева/ТАСС

Как сообщили в Минобороны РФ, были определены направления развития дальнейшего взаимодействия военных ведомств

БАКУ, 12 октября. /ТАСС/. Начальники генеральных штабов вооруженных сил стран Содружества Независимых Государств (СНГ) обсудили на заседании Комитета начальников штабов вооруженных сил государств - участников СНГ вопросы военного сотрудничества стран до 2025 года. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ.

"В ходе совместной работы главы делегаций обменялись мнениями о военно-политической обстановке, складывающейся в мире, проанализировали направления трансформации вызовов и угроз безопасности стран СНГ и региональной стабильности", - отметили в ведомстве.

Кроме того, были определены направления развития дальнейшего взаимодействия военных ведомств стран СНГ. "Исходя из общих подходов, определенных в Концепции военного сотрудничества участников СНГ до 2025 года, руководители генеральных штабов обсудили пути дальнейшего развития взаимодействия в военной области, обратив особое внимание на активное проведение совместных мероприятий военного сотрудничества", - сказали в Минобороны РФ.

В заседании участвовали делегации Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Секретариата СМО СНГ. Делегацию Минобороны России возглавил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Истраков. 

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Азербайджан
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Узбекистан
Компании
Минoбороны РФ
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