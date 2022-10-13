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РИА Новости

Российские военные досрочно получили партию самых мощных в мире пушек

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Самоходная артиллерийская установка "Малка"
Самоходная артиллерийская установка "Малка".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

"Уралтрансмаш" досрочно отгрузил Минобороны России партию самоходных пушек 2С7М "Малка"

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. "Уралтрансмаш" досрочно отгрузил Министерству обороны РФ партию прошедших модернизацию пушек большой мощности 2С7М "Малка", сообщили в среду журналистам в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод".

"В рамках государственного оборонного заказа 2022 года "Уралтрансмаш" (в составе "Уралвагонзавода" входит в "Ростех") досрочно поставил в Минобороны РФ партию самоходных пушек 2С7М "Малка" после капитального ремонта с модернизацией", - сказали в пресс-службе.

Как отметил гендиректор "Уралтрансмаш" Димтрий Семизоров, чьи слова цитирует пресс-служба, в пушках заменены коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения, обновлены приборы наблюдения, аппаратура внутренней связи и радиостанция.

"Модернизация улучшила все основные характеристики, в том числе маневренность, подвижность, командную управляемость. Самоходные пушки 2С7М "Малка" успешно прошли полный цикл испытаний перед отправкой заказчику", — добавил он.
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Страны
Россия
Продукция
2С7 Пион
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Уралтрансмаш
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