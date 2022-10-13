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ТАСС

Песков назвал бандитизмом планы использовать активы РФ для восстановления Украины

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Михаил Метцель/ТАСС

По оценке пресс-секретаря президента РФ, "фактически речь идет о неприкрытых попытках обсуждать возможность легализации ранее совершенного воровства"

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал планы G7 использовать российские активы для восстановления Украины легализацией воровства и международным бандитизмом.

Отвечая на вопрос об отношении Кремля к идеям, прозвучавшим на саммите G7, Песков отметил, что они были восприняты "крайне негативно". По его оценке, "фактически речь идет о неприкрытых попытках обсуждать возможность легализации ранее совершенного воровства".

"Глупо говорить, наверное, что это противоречит всем мыслимым и немыслимым нормам международного права. Это просто чистый международный бандитизм", - подчеркнул Песков. По его мнению, "очень печально, что подобные темы попадают в повестку дня таких форумов".

Страны Группы семи (G7) считают, что в процессе послевоенного восстановления Украины нужно помимо прочего использовать российские средства. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7, распространенном во вторник кабмином ФРГ.

"[Мирное урегулирование] должно включать в себя следующие элементы: соблюдение положений Устава ООН о защите территориальной целостности и суверенитета, сохранение способности Украины защищать себя в будущем, обеспечение восстановления и реконструкции Украины, включая поиск возможностей для обеспечения этого за счет средств из России", - отмечается в документе.

Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ. Некоторые страны Запада считают необходимым использовать замороженные в других станах российские активы в финансировании восстановления Украины и призывают к изъятию средств для этих целей. 

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