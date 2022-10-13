Генсек НАТО призвал Лукашенко перестать вовлекать Белоруссию в конфликт на Украине

Как заявил Йенс Столтенберг, НАТО видела, как "Белоруссия была использована в качестве плацдарма для запуска ракет по Украине"

БРЮССЕЛЬ, 12 октября. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призывает президента Белоруссии Александра Лукашенко перестать вовлекать Белоруссию в конфликт на Украине. Об этом он заявил в среду по прибытии на двухдневное заседание министров обороны стран альянса.

По словам Столтенберга, он ожидает, что "режим Лукашенко перестанет быть соучастником" конфликта. Он также утверждал, что НАТО видела, как "Белоруссия была использована в качестве плацдарма для запуска ракет по Украине".

"Мы видели, как Белоруссия была использована в качестве плацдарма для запуска ракет по Украине. И президент Белоруссии должен прекратить поддерживать военные усилия России", - добавил он.

10 октября белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что руководство НАТО и ряда европейских стран рассматривает варианты возможной агрессии против Белоруссии вплоть до нанесения ядерного удара. По его словам, Белоруссия и РФ начинают задействовать совместную региональную группировку войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства.