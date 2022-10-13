В Кремле заявили, что новой волны мобилизации в РФ нет

Москва. 12 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Новой волны мобилизации граждан для участия в специальной военной операции на Украине в настоящее время в РФ нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявления ряда губернаторов о том, что они получили новые мобилизационные задания.

"Никакой новой волны (мобилизации) нет. Здесь нужно у каждого конкретного губернатора уточнять, что они имеют в виду", - сказал Песков.

11 октября губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что "Ростовская область получила новое мобилизационное задание, к его исполнению уже приступили муниципальные призывные комиссии".