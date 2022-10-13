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РИА Новости

Астана придерживается сотрудничества с Москвой в военной сфере

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Флаги Казахстана и России
Флаги Казахстана и России.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Богодвид

АСТАНА, 12 окт - РИА Новости. Казахстан и Россия сотрудничают в военной сфере в рамках взятых на себя обязательств, в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Астану стороны не планируют подписание каких-либо соглашений по этой части, сообщил министр обороны республики Руслан Жаксылыков.

"На сегодняшний день никаких проблем у нас (Казахстана и России - ред.) нет. Все в рамках договорных обязательств", - сказал Жаксылыков в среду журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

На вопрос о том, будут ли оборонные ведомства двух стран подписывать соглашения в рамках визита в Астану российского лидера, министр ответил отрицательно.

"В части военного сотрудничества у нас все вопросы уже отработаны", - пояснил он.

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков накануне сообщил, что Путин в среду отправится в Астану после серии встреч и совещаний, там будет работать в четверг и пятницу. На четверг намечена встреча Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, на ней будут обсуждаться и Украина, и двусторонние отношения.

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Страны
Казахстан
Россия
Турция
Украина
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
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