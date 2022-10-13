Кремль раскритиковал Запад за упражнения в ядерной риторике

В Москве считают это "очень пагубной практикой"

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Упражнения западных лидеров в ядерной риторике являются пагубной и провокационной практикой, Россия в этом участия принимать не будет. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы ежедневно выражаем сожаление в связи с тем, что западные главы государств - США, европейские - ежедневно упражняются в ядерной риторике. Мы считаем это очень пагубной практикой, провокационной практикой", - сказал представитель Кремля. По его словам, "Россия в этих упражнениях принимать участия не хочет и не принимает".

Таким образом Песков прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, который в интервью CNN высказал мнение, что применение тактического ядерного оружия на Украине привело бы к "ужасающим последствиям" и он не думает, что российский лидер пойдет на это.