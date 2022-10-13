Дополнительная партия РСЗО HIMARS поступила на вооружение ВСУ

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Соединенные Штаты передали Украине дополнительную партию РСЗО HIMARS, техника уже находится на украинской территории и поступила на вооружение ВСУ. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Киевский режим сумел выпросить у США поставку дополнительной партии установок реактивного огня, послав в Вашингтон делегацию во главе с руководителем фракции партии "Слуга народа" Давидом Арахамией. Посланцы Зеленского очень долго оббивали пороги кабинетов американских конгрессменов и сенаторов, выпрашивая оружия для отражения "нападения России". Для того чтобы разжалобить американцев, в состав делегации даже включили двух боевиков из состава одного из нацбатов, скакавших на костылях.

Основную задачу - выпросить у Вашингтона поставку танков и дальнобойных ракет, делегация не выполнила, но чтобы как-то подсластить пилюлю американцы выделили Киеву четыре дополнительные установки РСЗО HIMARS, включив их в новый пакет военной помощи. И вот они наконец-то добрались до Украины. Возглавляющий Минобороны Украины Резников буквально рассыпался в благодарностях "американскому народу" в общем и Байдену с Ллойдом в частности.

4 дополнительные HIMARS от наших американских партнеров прибыли! Я благодарю президента США Джо Байдена и главу Пентагона Ллойда Остина и весь американский народ. Время HIMARS: хорошее время для украинцев и плохое время для оккупантов

- написал Резников в одной из запрещенных в России соцсетей.

Между тем накануне стало известно, что Германия во вторник передала Киеву первую систему ПВО IRIS-T, комплекс уже доставлен на Украину. По имеющейся информации, он будет прикрывать Киев.