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Интерфакс-АВН

США отследили полеты российских военных самолетов вблизи Аляски

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НОРАД
Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД).
Источник изображения: topwar.ru

Вашингтон. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты зафиксировали, идентифицировали и отследили полеты двух российских патрульных противолодочных самолетов, вошедших в минувшие сутки в зону опознавания ПВО Аляски (ADIZ) и Канады, сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

"Российские самолеты действовали в международном воздушном пространстве и не заходили в суверенное воздушное пространство США или Канады", - говорится в сообщении.

"NORAD использует многоуровневую систему обороны, состоящую из спутников, наземных радаров, воздушных радаров и истребителей, чтобы отслеживать и идентифицировать самолеты и предпринимать необходимые меры", - отметили американские военные.

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Страны
Канада
Россия
США
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