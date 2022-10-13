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ТАСС

Песков: Столтенберг своими заявлениями подтвердил, что НАТО воюет на стороне Украины

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ТАСС

Пресс-секретарь президента России отметил, что РФ предпринимает действия в этой связи, начиная с 24 февраля

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, говоря о том, что победа России на Украине станет поражением для НАТО, подтвердил, что альянс воюет на стороне Украины. Об этом журналистам в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Можно", - ответил представитель Кремля на вопрос, можно ли считать слова Столтенберга подтверждением участия НАТО в конфликте на стороне Украины.

На вопрос, будет ли в этой связи Москва предпринимать какие-то действия, Песков заметил, что РФ "предпринимает, начиная с 24 февраля".

Во вторник Столтенберг заявил, что победа России станет "большим поражением" как для Украины, так и для альянса, потому что "сделает мир более опасным", а страны НАТО - "более уязвимыми перед российской агрессией". Он также отметил, что альянс усилит и сохранит поддержку Украине, добавив, что "НАТО стоит с Украиной и будет стоять столько, сколько потребуется". При этом Столтенберг говорил, что НАТО не является стороной в украинском конфликте, но поддержка Киева со стороны альянса "играет ключевую роль". 

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Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
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