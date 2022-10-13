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ТАСС

Кадыров заявил, что ВСУ боятся чеченского ОМОНа больше, чем атомного оружия

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Глава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров.
Источник изображения: AP Photo/Musa Sadulayev

По словам главы Чечни, 11 октября укронацисты больше часа вели беспорядочный обстрел береговой линии Энергодара, промзоны и Запорожской АЭС, как отметил Кадыров, не совсем понятно, целились нацисты именно в АЭС или в ОМОНовцев

ГРОЗНЫЙ, 12 октября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские бойцы ОМОНа для Вооруженных сил Украины страшнее, чем атомное оружие. Об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя очередной артобстрел Запорожской АЭС.

"На протяжении более одного часа укронацисты вели беспорядочный обстрел береговой линии Энергодара, промзоны и Запорожской АЭС. Всего прилетело 17 снарядов натовского калибра. И не совсем понятно, целились нацисты именно в АЭС или в чеченских ОМОНовцев, которые на самом-то деле для них страшнее, чем любое атомное оружие", - написал он.

По его словам, Запорожская АЭС была подвергнута массированному артобстрелу 11 октября. "Есть пострадавшие и контуженные. Бойцы нашего ОМОНа и лично сам Анзор (командир ОМОН "Ахмат-Грозный" Анзор Бисаев - прим. ТАСС) оказали им первую медпомощь", - добавил глава Чечни. 

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Страны
Украина
Персоны
Рамзан Кадыров
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