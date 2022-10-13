Опрос: поляки выступают за размещение в стране американского ядерного оружия

Более половины граждан Польши выступают за размещение на своей территории американского ядерного оружия. Об этом говорят результаты опроса, проведенного лабораторией IBRiS.

Результаты опроса свидетельствуют, что 54,1% его участников считают, что Польша должна участвовать в программе Nuclear Sharing, при этом 29,5% респондентов высказались против, остальные признались, что не имеют мнения по этому вопросу.

Опрос проводился 7 и 8 октября по методу CATI (телефонное интервью). В исследовании принимали участие 1,1 тысяча респондентов.

До недавнего времени вопрос о размещении ядерного оружия, по утверждениям президента Польши Анджея Дуды, являлся открытым. Он полагает, что Польша могла бы принять участие в программе Nuclear Sharing. Эта программа регламентирует, где европейские государства НАТО размещают и хранят американское ядерное оружие.