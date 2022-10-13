Американское издание: страны Прибалтики давно предупреждали о «российской опасности»

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С самого начала специальной военной операции России на Украине главными союзниками Киева стали Польша, Латвия, Литва и Эстония. Как пишет американское издание The Washington Post, именно эти страны якобы подверглись исторической жестокости со стороны России и Советского Союза, поэтому очень настороженно относятся к Москве.

По утверждению американского СМИ, прибалтийские республики предупреждали о возможности «российской агрессии» с начала 2000-х годов, но даже после событий 2008 года в Грузии, многие страны Западной Европы игнорировали эти предупреждения. Теперь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала «главным уроком» событий на Украине то, что раньше надо прислушаться к тем, кто «знает Путина».

Естественно, американское издание умалчивает о том, что, если бы не «советская агрессия», ни Польши, ни «прибалтийских сестриц» не существовало бы в качестве суверенных государств. Они были бы поглощены Германией, а их население превратилось бы в рабов рейха.

Не упоминает издание и о том, что в составе СССР прибалтийские республики были едва ли не самыми благополучными регионами и не лишились (как в постсоветское время) трети своего населения, сбежавшего на Запад работать уборщиками или официантами. В прибалтийских республиках в годы СССР была создана развитая промышленность, в том числе высокоточная, построены театры, открыты вуза, развиты порты.

Основная линия американского издания заключается в том, что прибалтийские страны и Польша якобы изначально видели опасность со стороны российского государства, о чем постоянно предупреждали Запад. Но западные страны долго не прислушивались к предупреждениям. Сейчас Прибалтика активно лоббирует оказание дополнительной военной помощи Украине, в том числе отправку новейших систем противоракетной и противовоздушной обороны.

Впрочем, дальновидно ли разжигание масштабной войны в Европе со стороны прибалтийских стран? Ведь в случае ядерного конфликта между Россией и НАТО страны Прибалтики могут быть просто стерты с лица Земли. Они ничтожно малы по территории и численности населения. Поэтому призывающие к эскалации прибалтийские лидеры – как минимум глупцы, а как максимум – злейшие враги собственных народов.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис амбициозно заявляет, что «в принципе, мы можем умиротворить Россию». Хотелось бы спросить, «мы» это кто? Литва? Латвия? Эстония? Ведь без США и НАТО прибалтийские государства ничего из себя не представляют, что говорит о полном отсутствии у них реального политического и военного суверенитета.

Но у Ландсбергиса хватает глупости произносить речи против мирного урегулирования с «агрессором», как он выражается. Фактически такие заявления равнозначны стремлению прибалтийских лидеров уничтожить свои страны и свои народы в огне Третьей мировой войны.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич настаивает на передаче Украине новых систем ПВО и самых разнообразных видов оружия. «Надо дать Украине всё, что она просит», - подчеркивает глава МИД Латвии. Но ведь Зеленский просит и тактические баллистические ракеты, и ядерное оружие, и можно представить себе, о каких последствиях будет идти речь в случае передачи «всего, что просит Киев». Европа точно исчезнет.

Прибалтийские страны фактически подталкивают Запад к развязыванию еще более масштабной войны, объясняя это тем, что якобы слишком мягкая реакция на действия России в 2008 и 2014 годах развязала руки Путину. Чтобы выбить оружие для Украины, прибалтийские так называемые лидеры (которых никто не выбирал) пугают Запад дальнейшими агрессивными действиями Москвы. Якобы Путин потом захочет напасть на Казахстан, Закавказье, Молдавию. Как пишет американская газета, страны Прибалтики сходятся во мнении, что «путь к миру лежит через вытеснение России с территории Украины».