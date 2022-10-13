Алжир подписал контракт на закупку турецких БЛА "Аксунгур"

ЦАМТО, 12 октября. Алжир стал первым в Северной Африке экспортным заказчиком средневысотного БЛА большой продолжительности полета (MALE) "Аксунгур" (Aksungur) производства Turkish Aerospace Industries (TAI).

Как сообщает The Algerian Post, ВВС Алжира разместили заказ на поставку шести БЛА "Аксунгур". Стоимость продажи, сроки поставки БЛА и другие детали контракта пока не раскрываются.

Как сообщал ЦАМТО, БЛА "Аксунгур" был разработан компанией Turkish Aerospace Industries с использованием наработок, полученных в рамках проекта БЛА "Анка", который состоит на вооружении ВС Турции. БЛА обладает существенно лучшими характеристиками и может применяться для сбора информации, наблюдения, разведки, морского патрулирования и нанесения ударов в любое время суток и сложных погодных условиях.

Аппарат с высокорасположенным крылом выполнен по двухбалочной схеме, оснащен убирающимся трехопорным шасси, двумя разработанными Tusas Engine Industries (TEI) дизельными двигателями PD170 мощностью по 170 л.с., приводящими в действие два тянущих трехлопастных винта.

Максимальная взлетная масса аппарата – 3300 кг, размах крыла – 24,2 м, длина – 12,5 м, масса полезной нагрузки – более 750 кг, максимальная высота полета – 12 тыс. м, максимальная скорость – 180 км/ч.

На трех расположенных под каждым крылом точках подвески (грузоподъемность 500, 300 и 150 кг) могут размещаться УАБ TEBER-81 (МК-81 с лазерным наведением), TEBER-82 (МК-82 с лазерным наведением), боеприпасы MAM-L и MAM-C, бомбы малого диаметра, управляемые ракеты Cirit, противотанковые ракеты LUMTAS, другие управляемые вооружения.

По заявлению компании, аппарат может находиться в воздухе до 50 часов. Продолжительность патрулирования с полезной нагрузкой 750 кг на высоте до 7500 м составляет около 12 часов. Дальность применения в зоне прямой радиовидимости – до 250 км, но может быть увеличена при оснащении дополнительной системой спутниковой связи.