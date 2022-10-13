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ТАСС

Американский сенатор сравнил ситуацию вокруг Украины с Кубинским кризисом

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Здание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / J. Scott Applewhite

Как заявил Джек Рид, Вашингтон может "больше сделать больше для обеспечения безопасности воздушного пространства Украины и в целях помощи украинскому народу"

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Ситуация, которая складывается вокруг событий на Украине, самая напряженная со времен Кубинского кризиса 1962 года. С таким утверждением выступил глава комитета по делам вооруженных сил (ВС) Сената Конгресса США Джек Рид.

"Мы находимся в ситуации, которую не видели со времен Кубинского кризиса. Мы можем сделать больше для обеспечения безопасности воздушного пространства Украины и в целях помощи украинскому народу - это то, что мы должны сделать", - сказал сенатор газете Politico, опубликовавшей его слова во вторник.

Как пишет издание, США "все глубже погружаются" в конфликт на Украине, становятся теснее связаны с Киевом "на нескольких фронтах". Так, западные страны, и в основном США, намерены в приоритетном порядке поставлять Украине средства противовоздушной обороны. Кроме того, члены Конгресса США от обеих партий согласны продолжать поддерживать Украину так, чтобы она могла защищаться от ракетных ударов и атак беспилотников. Вашингтон действует и на дипломатическом поприще: так, американские дипломаты убеждают страны ООН поддержать резолюцию с осуждением России за вхождение в ее состав новых территорий.

"В совокупности эти события подчеркивают обязательство Америки сотрудничать с Киевом, даже несмотря на то, что [президент США Джо] Байден по-прежнему стремится избежать прямого российско-американского конфликта", - отмечает газета. 

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