На ПСЗ "Янтарь" прошло выездное заседание Комитета Совета Федерации

ЦАМТО, 12 октября. На ПСЗ "Янтарь" (входит в ОСК) 11 октября состоялось выездное заседание Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности на тему "Современное состояние, перспективы развития сил и средств обороны Калининградского особого района в условиях меняющейся геополитической обстановки".

В мероприятии приняли участие председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев и члены Комитета Совета Федерации, в том числе сенаторы от Калининградской области Александр Ярошук и Александр Шендерюк-Жидков. Также на заседании присутствовали заместитель полномочного представителя Президента в СЗФО Роман Балашов, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, председатель Законодательного собрания региона Андрей Кропоткин и командующий Балтфлотом Виктор Лиина.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса представляли руководители АО "ПСЗ "Янтарь", АО "150 авиационный ремонтный завод", АО "ОКБ "Факел", АО "33 судоремонтный завод".

Участники заседания обсудили вопросы государственной поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса, заслушали информацию о строительстве сдаточных заказов, осмотрели производственные мощности завода "Янтарь".

"Выездное заседание в калининградском особом районе проходит в соответствии с планом. Мы выслушали руководителей предприятий и региона, видим, с какими проблемами они сталкиваются и обсуждаем, какие законодательные изменения или какие действия необходимо предпринять, чтобы в эти проблемы вникли министерства и ведомства. Сегодняшнее обсуждение дает возможность уточнить направления совершенствования ОПК, корректировать наши совместные усилия в этой важнейшей сфере деятельности. Сегодня предприятия ОПК работают в напряженном интенсивном режиме. Трудовые коллективы оперативно решают задачи, перестраивают производства. Благодаря таланту и энергии инженеров, конструкторов, рабочих наша оборонная отрасль успешно решает задачи по укреплению обороноспособности страны, армии и флота, занимает прочные позиции на мировых рынках вооружения", – прокомментировал тематику встречи председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Наши предприятия ОПК играют важную роль в развитии региона и страны в целом, учитывая обстановку, вызовы и дополнительные ограничения, с которыми мы сегодня сталкиваемся", – отметил губернатор Антон Алиханов.

По его словам, "предприятия работают в очень интенсивном режиме, руководство и трудовые коллективы успешно решают нестандартные задачи, перестраивают логистические цепочки, совершенствуют продукцию в условиях санкционного давления. На федеральном и региональном уровне действует ряд мер поддержки предприятий ОПК, нами разрабатываются все новые меры. Что касается конкретно ПСЗ "Янтарь", вместе с руководством предприятия удалось добиться хороших результатов по обновлению инфраструктуры, есть еще ряд просьб и протокольных решений, касающихся завода, которые мы решаем. Есть вопросы, которые требуют законодательного регулирования, вопросы взаиморасчетов, скорости изменений и корректировок контрактов – все эти темы обсуждались на практических примерах, в том числе нашего "33 судоремонтного завода" и ПСЗ "Янтарь".

Глава региона отметил, что рассчитывает на скорейшую реализацию достигнутых договоренностей. "Некоторые проблемы тянутся уже достаточно долго, поэтому рассчитываем на помощь Комитета и в целом Совета Федерации, чтобы сдвинуть сложные ситуации с места", – добавил губернатор.

Важность проведения такого заседания на ПСЗ "Янтарь" отметил председатель Законодательного собрания региона Андрей Кропоткин.

"У нас в регионе шесть предприятий входят в оборонно-промышленный комплекс и ПСЗ "Янтарь" – крупнейший из них, здесь работает почти четыре с половиной тысячи жителей региона, – напомнил он. – Мы обсуждали вопросы обеспечения наших предприятий заказами, перспективы развития этих заводов на ближайшие пять лет и надеюсь, наши предложения будут внесены в протокол и будут обсуждены Комитетом с Министерством обороны".

По словам генерального директора ПСЗ "Янтарь" Ильи Самарина, "на заседании были озвучены конкретные варианты поддержки как сектора в целом, так и нашего предприятия".

По его словам, "планы по созданию благоприятного климата для производства внушают уверенность в наличии будущих заказов и бесперебойной интенсивной работе завода. В настоящий момент все логистические проблемы решаются, в том числе благодаря поддержке Правительства региона. Есть определенные задержки с поставками, но мы планово решаем все задачи. По результатам сегодняшнего заседания будет однозначно определен четкий объем контрактаций с Министерством обороны и другими заказчиками. Это дает уверенность в завтрашнем дне руководству и коллективу предприятия. Все проблемы были детально рассмотрены".

И.Самарин добавил, что "несмотря на нынешние сложности завод работает ритмично. Задачи, поставленные перед предприятием государством и Объединенной судостроительной корпорацией мы должны выполнять в срок и с надлежащим качеством".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".