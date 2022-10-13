Войти
ЦАМТО

На ПСЗ "Янтарь" прошло выездное заседание Комитета Совета Федерации

413
0
0
ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»
ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь».
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Зарембо

ЦАМТО, 12 октября. На ПСЗ "Янтарь" (входит в ОСК) 11 октября состоялось выездное заседание Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности на тему "Современное состояние, перспективы развития сил и средств обороны Калининградского особого района в условиях меняющейся геополитической обстановки".

В мероприятии приняли участие председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев и члены Комитета Совета Федерации, в том числе сенаторы от Калининградской области Александр Ярошук и Александр Шендерюк-Жидков. Также на заседании присутствовали заместитель полномочного представителя Президента в СЗФО Роман Балашов, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, председатель Законодательного собрания региона Андрей Кропоткин и командующий Балтфлотом Виктор Лиина.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса представляли руководители АО "ПСЗ "Янтарь", АО "150 авиационный ремонтный завод", АО "ОКБ "Факел", АО "33 судоремонтный завод".

Участники заседания обсудили вопросы государственной поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса, заслушали информацию о строительстве сдаточных заказов, осмотрели производственные мощности завода "Янтарь".

"Выездное заседание в калининградском особом районе проходит в соответствии с планом. Мы выслушали руководителей предприятий и региона, видим, с какими проблемами они сталкиваются и обсуждаем, какие законодательные изменения или какие действия необходимо предпринять, чтобы в эти проблемы вникли министерства и ведомства. Сегодняшнее обсуждение дает возможность уточнить направления совершенствования ОПК, корректировать наши совместные усилия в этой важнейшей сфере деятельности. Сегодня предприятия ОПК работают в напряженном интенсивном режиме. Трудовые коллективы оперативно решают задачи, перестраивают производства. Благодаря таланту и энергии инженеров, конструкторов, рабочих наша оборонная отрасль успешно решает задачи по укреплению обороноспособности страны, армии и флота, занимает прочные позиции на мировых рынках вооружения", – прокомментировал тематику встречи председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Наши предприятия ОПК играют важную роль в развитии региона и страны в целом, учитывая обстановку, вызовы и дополнительные ограничения, с которыми мы сегодня сталкиваемся", – отметил губернатор Антон Алиханов.

По его словам, "предприятия работают в очень интенсивном режиме, руководство и трудовые коллективы успешно решают нестандартные задачи, перестраивают логистические цепочки, совершенствуют продукцию в условиях санкционного давления. На федеральном и региональном уровне действует ряд мер поддержки предприятий ОПК, нами разрабатываются все новые меры. Что касается конкретно ПСЗ "Янтарь", вместе с руководством предприятия удалось добиться хороших результатов по обновлению инфраструктуры, есть еще ряд просьб и протокольных решений, касающихся завода, которые мы решаем. Есть вопросы, которые требуют законодательного регулирования, вопросы взаиморасчетов, скорости изменений и корректировок контрактов – все эти темы обсуждались на практических примерах, в том числе нашего "33 судоремонтного завода" и ПСЗ "Янтарь".

Глава региона отметил, что рассчитывает на скорейшую реализацию достигнутых договоренностей. "Некоторые проблемы тянутся уже достаточно долго, поэтому рассчитываем на помощь Комитета и в целом Совета Федерации, чтобы сдвинуть сложные ситуации с места", – добавил губернатор.

Важность проведения такого заседания на ПСЗ "Янтарь" отметил председатель Законодательного собрания региона Андрей Кропоткин.

"У нас в регионе шесть предприятий входят в оборонно-промышленный комплекс и ПСЗ "Янтарь" – крупнейший из них, здесь работает почти четыре с половиной тысячи жителей региона, – напомнил он. – Мы обсуждали вопросы обеспечения наших предприятий заказами, перспективы развития этих заводов на ближайшие пять лет и надеюсь, наши предложения будут внесены в протокол и будут обсуждены Комитетом с Министерством обороны".

По словам генерального директора ПСЗ "Янтарь" Ильи Самарина, "на заседании были озвучены конкретные варианты поддержки как сектора в целом, так и нашего предприятия".

По его словам, "планы по созданию благоприятного климата для производства внушают уверенность в наличии будущих заказов и бесперебойной интенсивной работе завода. В настоящий момент все логистические проблемы решаются, в том числе благодаря поддержке Правительства региона. Есть определенные задержки с поставками, но мы планово решаем все задачи. По результатам сегодняшнего заседания будет однозначно определен четкий объем контрактаций с Министерством обороны и другими заказчиками. Это дает уверенность в завтрашнем дне руководству и коллективу предприятия. Все проблемы были детально рассмотрены".

И.Самарин добавил, что "несмотря на нынешние сложности завод работает ритмично. Задачи, поставленные перед предприятием государством и Объединенной судостроительной корпорацией мы должны выполнять в срок и с надлежащим качеством".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
ОСК
Персоны
Бондарев Виктор
Похожие новости
28.12.2015
10 главных событий 2015 года
06.08.2015
ВКС: точка отсчёта
05.08.2015
По команде "космос!"
04.08.2015
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел очередное селекторное совещание
12.05.2015
На следующей неделе Владимир Путин проведет серию совещаний по вопросам исполнения ГОЗ и разработке новой техники
06.01.2014
ГОЗ 2013. Почему Минобороны и предприятия ОПК сумели найти общий язык
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.10 14:44
  • 35160
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.10 14:31
  • 5
Титан разведчикам и штурмовым подразделениям
  • 13.10 12:54
  • 2
В Совете Федерации заявили, что комплексы ПВО IRIS-T, переданные Украине, не повлияют на ход СВО
  • 13.10 12:10
  • 1
Современные вооруженные конфликты предъявляют новые требования к войскам и технике
  • 13.10 11:06
  • 4
Ростех нарастил темпы производства боевой экипировки "Ратник"
  • 13.10 07:43
  • 3
Шаманы из разных регионов провели обряд в поддержку российских военнослужащих
  • 13.10 02:27
  • 1
Стало известно, почему Индия покупает оружие у России, а не у США
  • 12.10 13:40
  • 1
Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах ЗВО
  • 12.10 13:14
  • 1
Россия проводит эксперименты с иностранными спутниками, сообщило Минобороны
  • 12.10 13:10
  • 9
Почему российские ВВС столь опасны
  • 12.10 11:35
  • 52
Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»
  • 12.10 11:34
  • 3
Операция - талый снег
  • 12.10 02:53
  • 3
Ракетными атаками Россия отбивает у Киева охоту к терактам
  • 11.10 21:54
  • 1
Минобороны сообщило о достижении цели массированного удара по Украине
  • 11.10 21:52
  • 3
Премьер Израиля осудил ракетные удары по городам Украины