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ТАСС

Politico: США обнародовали данные об убийстве Дугиной в качестве предостережения Киеву

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Источник изображения: Сергей Бобылев/ТАСС

Как пишет издание, в отношениях США и Украины возникла напряженность относительно того, как именно реагировать на спецоперацию России

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Обнародованная американскими СМИ информация о причастности Киева к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной отчасти служит предупреждением Украине в будущем избегать подобного рода провокаций. Об этом во вторник сообщила газета Politico со ссылкой на источник.

Как пишет издание, в отношениях США и Украины возникла напряженность относительно того, как именно реагировать на специальную военную операцию России. Американские власти "были возмущены", когда "украинцы взорвали заминированный автомобиль в Москве", отмечает Politico.

По словам чиновника, знакомого с этим вопросом, обнародование в последние дни информации о заговоре отчасти должно было послужить предупреждением Украине, чтобы она не повторяла подобного рода провокационных действий, указало издание.

5 октября газета The New York Timesсообщила, что разведывательные службы США считают, что представители властей Украины причастны к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной. Источники газеты не раскрыли, кто из украинского правительства санкционировал миссию, кто ее осуществил, дал ли президент Украины Владимир Зеленский согласие на это. Одновременно издание со ссылкой на источники утверждало, что США не причастны к преступлению и не предоставляли какой-либо разведывательной информации или иной помощи, а Киев не проводил никаких консультаций с Вашингтоном в связи с убийством Дугиной.

Комментируя публикацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выводы американских разведслужб, если информация СМИ верна, являются положительным сигналом. Но хочется верить, что это не попытка США снять с себя ответственность за возможные будущие преступления украинских властей, добавил он. 

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Украина
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