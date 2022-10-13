"Обогнать Китай". США приоткрыли завесу самого засекреченного проекта

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Андрей Коц. В США раскрыли подробности особо охраняемого проекта — создание истребителя шестого поколения. По словам военных, разработка идет не так быстро, как хотелось бы. Пентагон рассчитывает поставить перспективный самолет на крыло к 2030-му, надеясь успеть раньше своих геополитических соперников.

Полностью невидимый

Программа NGAD (Next Generation Air Dominance — "Следующее поколение превосходства в воздухе") полностью засекречена. Неизвестна стоимость, тактико-технические характеристики, внешний вид новой машины.

Работы продолжаются уже несколько лет. В сентябре 2020-го полноразмерный прототип, по сообщениям американских военных, впервые поднялся в небо.

Истребитель F-X Источник изображения: © US Defense Information

Самолет, получивший обозначение F-X, сможет без дозаправки выполнять боевые задачи вблизи китайских границ, а также сопровождать бомбардировщики вглубь вражеской территории для прорыва ПВО. Полностью невидим для высоко- и низкочастотных радаров, берет на борт гораздо больше вооружения, чем истребитель пятого поколения F-22. Аналитики предположили, что перспективный комплекс по размерам не уступит бомбардировщику. Также отмечали, что машина, вероятно, получит лазерное оружие.

Внешний вид F-X — тема для спекуляций. Как будет выглядеть истребитель шестого поколения, знают только в Пентагоне. Однако еще в 2018-м военное ведомство опубликовало ролик, созданный компьютерным моделированием. Там типичная "невидимка": "бесхвостка" с плавными внешними обводами и минимумом острых граней.

Планер выполнен по интегральной схеме с высокорасположенным крылом и парой мотогондол под днищем. Силовая установка — два турбореактивных двигателя с плоскими соплами. Судя по остекленной кабине, речь идет о пилотируемом варианте.

Но многие эксперты считают, что истребитель шестого поколения должен быть беспилотным. Впрочем, будет ли новый самолет похож на концепт из ролика — пока тайна за семью печатями.

Истребитель F-X Источник изображения: © US Defense Information

Другие возможные особенности: высокочувствительные датчики обнаружения противника, одинаковая топливная эффективность в разных режимах полета, оружие, основанное на новых физических принципах.

Много самолетов

Программа NGAD — это целое семейства связанных систем для воздушного боя. Не только истребители, но и беспилотники, спутники в космосе, а также платформы в киберпространстве. Поэтому NGAD иногда называют "системой систем". В Пентагоне не исключают, что в рамках проекта создадут не один самолет, а несколько.

"Вряд ли разумно разрабатывать один тип самолета, — сообщал ранее помощник главы ВВС по закупкам, технологиям и логистике Уилл Ропер. — Цифровая инженерия открывает широкие возможности для разных вариантов. Главное — обеспечить унификацию всего парка. То есть создать общее вспомогательное оборудование, конфигурации кабины, интерфейсы, единую архитектуру. Пентагон будет постоянно заключать контракты с несколькими поставщиками на перспективные машины, выбирать новую конструкцию примерно каждые восемь лет и запускать ее в производство".

Это решает сразу несколько задач. Во-первых, технологии не стоят на месте: то, что сегодня прорыв, — завтра уже обыденность. Непрерывное производство самолетов новых типов позволит реализовывать любые новинки оборонного комплекса и всегда иметь на вооружении суперсовременную технику.

Истребитель F-X Источник изображения: © US Defense Information

Во-вторых, сегодня львиная доля бюджета Пентагона уходит на ремонт и модернизацию имеющихся самолетов. После 15 лет эксплуатации расходы резко возрастают. Ропер полагает, что выгоднее строить менее долговечные самолеты и списывать их по истечении срока.

В-третьих, ВВС получат самолеты с разными возможностями. К примеру, один вариант — с лазерным оружием, второй — с гиперзвуковыми ракетами, третий — с самыми современными сенсорами, четвертый — беспилотный. Разработчики подчеркивают: постоянное обновление авиапарка даст серьезное преимущество над русскими и китайцами, которые не будут знать, с чем предстоит иметь дело.

Помощники-роботы

Альтернатива — максимально модульная платформа, быстро меняющаяся под конкретные боевые задачи. Какой бы вариант ни выбрали в Пентагоне, перспективный истребитель будет действовать в воздухе не один. Министр ВВС США Фрэнк Кендалл в сентябре уточнил, что к машине прикрепят "армию дронов". Каждый самолет сможет одновременно управлять пятью летательными аппаратами.

Кендалл подчеркнул, что характеристики этих БПЛА, а также их внешний облик пока засекречены. Но не исключил, что линейку коптеров представят раньше, чем завершится работа над истребителем.

США уже несколько лет занимаются концепцией "Верный ведомый" (Loyal Wingman). Речь идет о беспилотнике, способном в значительной мере взять на себя функции летчика: разведывательные, ударные, радиоэлектронного противодействия. Главная задача — действовать там, где человеку опасно. К примеру, в районах, прикрытых глубокоэшелонированной системой ПВО противника.

Главный конкурент

F-X хотели получить к 2025-му. Однако технологии настолько сложны, что образец покажут не раньше 2030-го — и это по самому оптимистичному прогнозу. В Пентагоне нервничают, так как соперники уже наступают им на пятки.

"Программа китайского истребителя шестого поколения находится на верном пути, — сказал журналистам генерал ВВС США Марк Келли. — Они не ведут дебатов по поводу актуальности господства в воздухе, а методично и планомерно создают новый самолет. Нам нужно быть уверенными, что мы получим перспективную машину по крайней мере на месяц раньше конкурентов".

Пекин представил концепт на выставке Airshow China в 2021-м. Похож на американский: два двигателя, кабина пилота. Вооружение для малозаметности размещается внутри фюзеляжа. Детальные характеристики пока не раскрывают. Серийное производство планируется к 2035-му.