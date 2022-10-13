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Военное обозрение

Отставной генерал ФСБ назвал способ лишения Киева поставок зарубежного вооружения

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Источник изображения: topwar.ru

По словам генерал-майора ФСБ России в отставке Александра Михайлова, необходимо уничтожить пункты замены колесных пар грузовых поездов на Украине, что значительно ограничит возможности поставок западного оружия Киеву.

В странах бывшего СССР железнодорожная колея была шире, чем в остальной Европе, поэтому приходящим на Украину с Запада поездам приходится «переобуваться» на специальных станциях. Удар по этим станциям прекратит поставки военной техники в страну, сказал Михайлов в интервью РИА Новости.

Экс-офицер ФСБ добавил, что удары по инфраструктуре Украины нанесли ей существенный урон.

Напомним, что в ответ на диверсию на Крымском мосту Россия нанесла ракетные удары по целому ряду объектов по всей Украине, включая и Киев.

Как сообщалось, ударом подверглись важные объекты энергетики, военного управления и связи по всей стране.

Следует отметить, что многим не совсем понятна стратегия российского военного руководства. Дело в том, что уже несколько месяцев подряд на Украину идут эшелоны с оружием Запада, но практически ни один поезд не подвергся удару. Было бы логичнее уничтожать поезда с оружием, как только они пересекут границы ЕС с Украиной. Тем более что для этого имеются высокоточные ракеты и авиация.

Вместо этого, всё это оружие беспрепятственно приходит на Украину, разгружается и также без проблем отправляется на передовую, чтобы наносить урон нашей армии.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
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