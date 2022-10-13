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ТАСС

WP: Байден просил Зеленского перестать жаловаться на недостаточную помощь от США

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: AP Photo/Susan Walsh

По информации газеты, на раннем этапе СВО украинский лидер призывал США и другие западные страны предоставить дополнительную военную помощь

ТАСС, 12 октября. Президент США Джо Байден призывал главу Украины Владимира Зеленского перестать жаловаться на недостаточную помощь со стороны Вашингтона. Об этом во вторник сообщила газета The Washington Post со ссылкой на бывшего представителя Белого дома.

По его информации, на раннем этапе специальной военной операции РФ на Украине Зеленский призывал США и другие западные страны предоставить дополнительную военную помощь и ввести более суровые санкции против России, даже несмотря на то, что американский президент и Конгресс США уже отправляли тогда беспрецедентное количество помощи и современных вооружений Киеву. Байден заявил Зеленскому, что ему будет трудно продолжать просить у Конгресса деньги, если украинский лидер покажется неблагодарным и продолжит говорить, что оказываемой помощи недостаточно.

В начале октября Байден подписал закон о продолжении финансирования правительства США до 16 декабря 2022 года, включающий $12,4 млрд дополнительной помощи Украине. $4,5 млрд из указанной суммы предназначены на экономическую поддержку Киева, в том числе обеспечение работы правительственных органов. 

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Страны
Россия
США
Украина
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