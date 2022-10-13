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ТАСС

Байден заявил, что применение тактического ядерного оружия может выйти из-под контроля

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: © AP Photo / Evan Vucci

Никто не может знать, что приведет к армагеддону, подчеркнул президент США

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Применение тактического ядерного оружия может быстро выйти из-под контроля, никто не может знать, что приведет к армагеддону. Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью телекомпании CNN, которое было показано во вторник вечером.

"Я не думаю, что любой рациональный человек, который говорит о применении тактического ядерного оружия, способного убить тысячи людей, не думает о том, что это может выйти из-под контроля", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности подобных действий России на Украине.

При этом президент добавил, что "ошибки и просчеты случаются". "Никто не может точно знать, что может произойти и привести к армагеддону", - отметил Байден.

На прошлой неделе Байден уже указывал на возможность ядерного армагеддона в результате конфликта на Украине. 

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Россия
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Ядерный щит
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