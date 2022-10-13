Агентство JAXA дистанционно уничтожило ракету Epsilon

Аппарат должен был вывести на орбиту восемь спутников

ТОКИО, 12 октября. /ТАСС/. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) было вынуждено дистанционно уничтожить запущенную в среду ракету-носитель Epsilon с восемью спутниками на борту. Об этом объявил представитель JAXA.

Трансляция пуска с космодрома Утиноура была остановлена, а ее запись с официального канала агентства на YouTube была удалена. Официально о причинах решения уничтожить ракету пока не сообщается.

Epsilon должна была вывести на орбиту восемь спутников, включая аппарат RAISE-3 массой 110 кг, который должен был использоваться при проведении испытаний инновационных технологий.

С 2013 года JAXA провело пять успешных запусков Epsilon, это первая неисправность японского носителя данного типа. Твердотопливная трехступенчатая ракета серии Epsilon разработана JAXA совместно с авиастроительной корпорацией IHI.