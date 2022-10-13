Получившим увечья в ходе военной операции гражданам предложили выдавать жилье без очереди

Квартиры будут выдавать тем, у кого нет собственного жилья или его площадь недостаточна

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан намерена внести законопроект о выдаче государственного жилья без очереди добровольцам и попавшим под частичную мобилизацию гражданам, которые получили увечья и серьезные заболевания в ходе проведения военной операции. Об этом в среду со ссылкой на председателя комитета Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галину Хованскую сообщают "Известия".

Как пишет газета, квартиры будут выдавать тем, у кого нет собственного жилья или его площадь недостаточна. Хованская отметила "Известиям", что мера поддержки не будет связана со сроком службы. "Люди с тяжелыми формами хронических заболеваний, отдавшие долг Родине, нуждаются в постоянном обеспечении особых нужд и потребностей, в том числе и по постоянному уходу. Именно поэтому они должны быть обеспечены комфортным жильем в подобных случаях", - отметила парламентарий.

Член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский добавил, что по решению президента России на добровольцев и граждан, попавших под частичную мобилизацию, распространяется статус военнослужащих и соответствующие ему льготы. Учредитель ассоциации юристов силовых ведомств "Гвардия" Олег Жердев также отметил, что нынешнее законодательство не разграничивает военнослужащих по контракту и призванных по мобилизации, в том числе в вопросе жилищного обеспечения.

В свою очередь, заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева уточнила "Известиям", что сейчас военнослужащие получают жилье за счет федеральных средств, а контрактники или мобилизованные граждане - из муниципальных бюджетов. Эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук подчеркнул, что сейчас нет единого органа, который бы занимался координацией предоставления квартир по подобным программам.

"Было бы правильно объединить всех участвующих в военной операции в единую группу, право на жилье для которой реализовывалось бы из средств федерального бюджета", - сказала Светлана Разворотнева.

В Минобороны "Известиям" сообщили, что изучат законопроект, когда его внесут в Госдуму и направят в профильный комитет.