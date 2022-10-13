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РИА Новости

В России создается новая крупнокалиберная снайперская винтовка

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Эмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации "Ростех".
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") ведет работы над новой крупнокалиберной снайперской винтовкой, сообщил РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.

Повышение дальности эффективной стрельбы снайперского оружия он назвал актуальной задачей - это позволяет получить огневое превосходство в ходе боевых действий, в том числе при противодействии снайперам противника.

"Сейчас "Высокоточные комплексы" ведут работы по двум направлениям: уточняются требования потенциального потребителя к современной крупнокалиберной снайперской винтовке и отрабатываются технические решения будущей крупнокалиберной снайперской винтовки на образце-прототипе", - сказал Оздоев.

Он добавил, что новая крупнокалиберная винтовка будет выполнена под стандартный отечественный патрон для этого класса стрелковых комплексов – 12,7 на 108 миллиметров.

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Страны
Россия
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