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Поставка шведских контрбатарейных РЛС ARTHUR на Украину

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Оригинал взят у коллеги andrej_kraft в Под чужим флагом: Поставка шведских контрбатарейных РЛС ARTHUR на Украину

24 сентября 2022 г. генерал Конашенков заявил, что "Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили РЛС контрбатарейной борьбы "Артур" норвежского производства в Днепропетровской области", - но без фото-видеоподтверждений, а никто из многочисленных потенциальных поставщиков о передаче такой техники не сообщал. И вот 10 октября украинцы сами похвастались в "Телеге":

Британська раділокаційна система артилерійської розвідки MAMBA ARTHUR ([Mobile Artillery Monitoring Battlefield Asset] Artillery Hunting Radar) на озброєнні 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки.

Но при внимательном изучении видео возникают определенные вопросы. Вот как выглядят контрбатарейные РЛС MAMBA британской армии:

Можно отметить несколько отличий. Прежде всего, у украинской машины более развитые поручни по трем сторонам периметра крыши прицепа, а у британской прямо бросаются в глаза поручни перед кабиной тягача, плавно переходящие в "кенгурятник" перед фарами и радиатором. Да и английская маскировочная сеть с висящими и развивающимися лоскутами отличается кардинально от представленной на видео камуфляжной системы, явно связанной родственными узами с нынешней "Барракудой" шведской компании Saab. И если в поисковике отфильтровать картинки по запросу British Army’s MAMBA radar, то видно, что они там у них все такие, да ещё у большинства и кондиционер справа на крыше прицепа присобачен. Если судить по характерным поручням и кондеру, то Греции явно достались РЛС из британских запасов:

…но только не Украине.

Таким образом, можно уверенно констатировать, что в представленном ролике снята отнюдь не Британська раділокаційна система артилерійської розвідки MAMBA ARTHUR.

Поздравляю вас, гражданин, соврамши! ©

А как там у Норвегии? Ведь у них уже есть опыт передачи вооружений на Украину через Великобританию. Вполне могли пойти по проторенной дорожке.

Смотрим:

Норвежские контрбатарейные РЛС ARTHUR модификации "А" на шасси Bv206 © Forsvaret

Foto © Saab / Forsvaret

Прежде всего, на украинских машинах точно такая же камуфляжная система и поручни на крыше прицепа. Но, увы, как и у англичан, норвежские РЛС имеют поручни перед кабиной и "кенгурятник". С очень похожими, но толще и немного другой формы Bv206+ARTHUR закупали также Сингапур…

…и ещё Малайзия.

Но все-таки есть одна страна, у которой идеально совпадают все внешние признаки. Добро пожаловать на страницу Artilleri Lokaliserings Radar официального сайта вооруженных сил Швеции.

Вуаля:

Нет, конечно, особо сомневающиеся вполне могут предположить, что перед передачей Украине РЛС ARTHUR из Норвегии, Сингапура или Малайзии на них зачем-то убрали передние поручни и "кенгурятник", а потом аккуратно закрасили места срезов. Но это слишком лютое конспироложество, и гораздо больше вероятность, что исходной точкой отправки, как минимум, представленной в ролике РЛС, стала Швеция, чьё правительство отчего-то не хочет признаваться в этом. Как вариант, тамошние политики опасаются критики за излишнее ослабление своих национальных вооруженных сил, которые и так испытывают массу проблем по целому ряду позиций.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Греция
Малайзия
Норвегия
Россия
Сингапуp
Украина
Швеция
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