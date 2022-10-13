Командование нацистов бросили на фронт гусеничную "Березу"- Т-80УД и Т-72МП

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Нацистские вооруженные формирования киевского режима продолжают нести значительные потери в основных боевых танках. Не исправляют ситуацию и поставки техники из входящих в НАТО восточноевропейских государств - Польши, Чехии и Словакии.

Как отмечает проект "РГ: русское оружие", командование ВСУ вынуждено ставить в строй образцы, существующие в небольших количествах или имеющие статус опытных и экспериментальных.

Так, на линии боевого соприкосновения на днях замечены Т-80УД "Береза" и единственный экземпляр Т-72МП.

Всего "восьмидесятых" в дизельной версии, по разным данным, на Украине насчитывалось два с половиной десятка единиц. Вся эта техника была выпущена еще во времена СССР, на заводе в Харькове. Во второй половине 80-х годов по своим тактико-техническим характеристикам она во многом превосходила зарубежных конкурентов. Пожалуй, единственным серьезным недостатком являлось отсутствие тепловизионных прицелов, которые уже применялись на американских M1 Abrams, западногерманских Leopard 2 и британских Challenger 1.

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Эти машины, в основном, вначале попадали в военные училища, где готовили офицерские кадры для Советской Армии.

Среди них имелись образцы самых первых выпусков, как с навесной противокумулятивной динамической защитой "Контакт-1", так и с более современной "Контакт - 5", уже выполненной во встроенном варианте и нейтрализующей бронебойные подкалиберные снаряды.

Конструктивно они имели много общего с выпускавшимися в Ленинграде и Омске Т-80У. Главное отличие в том, что вместо газовой турбины был применен двухтактный 1000-сильный 6ТД.

В настоящее время Т-80УД считаются устаревшими, в России их давно сняли с вооружения, на Украине, наоборот, отправили в войска. Разумеется, несколько прибывших машин какой-то особой роли не сыграют.

Также бессмысленной является отправка на фронт опытного Т-72МП, впервые представленного четверть века назад и созданного совместно с иностранными компаниями. На нем была установлена французская система управления огнем. Штатный двигатель заменили на упомянутый выше 6ТД. Несмотря на интенсивную рекламную компанию, желающих закупать его так и не нашлось. Долгие годы этот "бронированный неудачник" ржавел в отстойнике под Харьковом, откуда его извлекли осенью прошлого года. Делались предположения, что его собираются использовать для каких-то испытательных целей, но теперь отправили в "последний поход" на линию боевого соприкосновения.

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