Президент ОАЭ подтвердил Путину готовность продолжать посредничество между Украиной и РФ

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проинформировал российского коллегу о позиции украинской стороны по некоторым вопросам, передает агентство WAM

КАИР, 12 октября. /ТАСС/. Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время проведенных во вторник с президентом России Владимиром Путиным переговоров подтвердил готовность своей страны быть посредником между РФ и Украиной. Об этом в среду сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

В ходе встречи, отмечает агентство, Путин подчеркнул, что российская сторона ценит усилия, предпринятые ОАЭ, которые подтвердили свою готовность продолжать посреднические действия. Президент ОАЭ в этой связи проинформировал Путина "о позиции украинской стороны по ряду вопросов", - указывает WAM.

Как говорится в сообщении, российский президент "подробно информировал главу ОАЭ о ситуации на Запорожской АЭС и о мерах, принимаемых российской стороной для обеспечения безопасности в данном контексте".

Кроме того, в ходе переговоров президенты двух стран обсудили "различные аспекты двустороннего сотрудничества, указав на их ускоренный рост". Путин и Аль Нахайян выразили удовлетворение состоянием и прогрессом в отношениях между Россией и ОАЭ.

Ранее во вторник, в начале встречи с российским президентом Аль Нахайян сообщил, что торговый оборот между ОАЭ и Россией за последние приблизительно три года удвоился и увеличился с 2,5 млрд долларов до 5 млрд долларов. По его словам, в настоящее время в ОАЭ работает 4 тыс. российских компаний, а число туристов из России, посещающих ОАЭ, достигло 500 тыс.

Третий президент ОАЭ нанес во вторник визит в РФ впервые после избрания на этот пост Высшим федеральным советом 14 мая. Однако с 1995 года он посещал Россию уже 11 раз. В октябре 2019 года в качестве наследного принца Абу-Даби Аль Нахайян принимал Путина в ходе государственного визита российского лидера в ОАЭ. После начала военной спецоперации ВС РФ на Украине ближневосточная страна не стала вводить санкции в отношении России. В телефонном разговоре с Путиным, состоявшемся 1 марта, Аль Нахайян констатировал право России на обеспечение национальной безопасности.