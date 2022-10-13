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Человечество впервые успешно отклонило астероид

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Миссия DART
Миссия DART.
Источник изображения: noirlab.edu

Специалисты НАСА подтвердили, что столкновение космического корабля с астероидом Диморфом успешно отклонили небесное тело от изначальной орбиты. Это первый случай, когда человечество намеренно изменило движение космического объекта, что доказывает работоспособность потенциальной системы защиты Земли. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте агентства.

До удара космического аппарата DART Диморфу потребовалось 11 часов 55 минут, чтобы совершить оборот вокруг более крупного астероида Дидима. После столкновения время орбиты сократилось на 32 минуты и составило 11 часов 23 минуты с погрешностью плюс-минус две минуты. Ученые предсказывали, что минимальное изменение периода обращения должно составить 73 секунды, однако результат превзошел нижний порог более чем в 25 раз.

Исследовательская группа все еще собирает данные с наземных обсерваторий по всему миру, а также с планетарного радара Солнечной системы Голдстоуна Лаборатории реактивного движения НАСА в Калифорнии и радара в обсерватории Грин-Бэнк Национального научного фонда в Западной Вирджинии. Основное внимание уделяется измерению эффективности передачи импульса при столкновении DART с целью на скорости примерно 22 530 километров в час. Для этого ученые проведут анализ массы астероидной породы, выброшенной в космос в результате удара и сработавшей как выхлоп, оттолкнувший небесное тело от прежней траектории.

Астрономы продолжат изучать изображения Диморфа, полученные как с помощью аппарата DART перед столкновением, так и со спутника Light Italian CubeSat for Imaging of Asteroids (LICIACube) Итальянского космического агентства. Это позволит приблизительно определить массу и форму астероида, а также эффект отдачи от выброса породы. Примерно через четыре года в рамках проекта Hera Европейского космического агентства планируется провести подробные исследования Диморфа и Дидима, в том числе кратера, образовавшегося в результате столкновения DART, и а также провести точные измерения массы Диморфа.

Миссия DART была запущена Европейским космическим агентством ESA в 2021 году, а столкновение произошло 26 сентября 2022 года. Целью эксперимента является проверка эффективности техники кинетического удара для отклонения астероида, потенциально угрожающего Земле. Спутник CubeSat, предназначенный для визуального изучения места удара, отделился от DART за 10 дней до столкновения. Специалисты подчеркивают, что ни Диморф, ни Дидим не представляли опасности для Земли до контролируемого столкновения с DART и не несут угрозы после него.

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  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
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