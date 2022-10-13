Главком ВМФ проинспектировал наземный "авианосец" в Крыму

Осмотр прошел в закрытом режиме, отметил источник ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Главком Военно-морского флота (ВМФ) России адмирал Николай Евменов проинспектировал находящийся в Крыму наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный (НИТКА), являющийся полным аналогом авианосца "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". Как сообщил ТАСС источник, близкий к силовым структурам Крыма, Евменов дал оценку объекту на предмет продолжения его работы.

"Главком ознакомился с объектом, оценил возможность продолжения его работы и провел рабочее совещание", - рассказал собеседник агентства, заметив, что все мероприятия прошли в закрытом режиме.

По его словам, Евменов отошел от предложенного ему плана осмотра объекта и лично детально изучил практически все помещения и боевые посты огромного крымского наземного "авианосца" в Саках.

Известно, что комплекс НИТКА в Саках полностью рабочий, на нем в предыдущие годы регулярно выполняли посадки с зацепами палубники двух авиаполков Северного флота. Про комплекс НИТКА в Ейске информации на этот счет не имеется.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу в выступлении на селекторном совещании в ведомстве сообщил, что в России разрабатывают новый наземного испытательный учебно-тренировочный комплекс морской авиации. Полигон предназначен для испытания корабельных летательных аппаратов, корабельных авиационно-технических средств, аэрофинишеров и перспективных электромагнитных катапульт. Кроме того, с его помощью будет проводиться практическое переучивание летного и инженерно-технического состава морской авиации на новую авиационную технику. В этой связи ожидается решение, на каком комплексе НИТКА - в Саках или Ейске - будут проводиться испытания электромагнитных катапульт для перспективных авианосцев.