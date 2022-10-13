Киев заявил о получении из США еще четырех установок РСЗО HIMARS

По словам украинского министра обороны Алексея Резникова, это отличная новость в преддверии встречи "Рамштайн-6"

ТАСС, 12 октября. ВС Украины получили еще четыре установки американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщил во вторник вечером украинский министр обороны Алексей Резников.

"Четыре дополнительных HIMARS от наших партнеров прибыли, - написал он в Twitter. - Это отличная новость в преддверии [встречи] "Рамштайн-6", куда я отправляюсь завтра".

На авиабазе Рамштайн в Германии проходят встречи так называемой Контактной группы по обороне Украины, на которой обсуждаются вопросы поставок вооружений и техники Киеву.

Ранее Соединенные Штаты выделили Украине очередной пакет военной помощи на $1,1 млрд, в который среди прочего входят 18 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 150 бронированных внедорожников Humvee, а также 150 тактических транспортных средств для буксировки, радары и системы защиты от беспилотных летательных аппаратов, боеприпасы для систем ПВО. Таким образом, с момента начала российской военной спецоперации на Украине общий объем американской помощи Киеву достиг $16,2 млрд, а с начала президентства Джо Байдена - $16,9 млрд.