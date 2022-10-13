Войти
ИноСМИ

Гроза немецких "кошек" все еще в строю. Что известно о СУ-100

394
0
0
Противотанковая самоходная установка Су-100
Противотанковая самоходная установка Су-100.
Источник изображения: © Фотохост-агентство

Несмотря на "преклонный возраст", СУ-100 используются в некоторых армиях мира примерно в том же состоянии, в каком они были почти 80 лет назад, когда вышли с завода, пишет Wirtualna Polska. Эти машины участвовали в боях за Берлин, где их мощные пушки оказались очень эффективными.

Лукаш Михалик (Lukasz Michalik)

Над некоторыми военными машинами как будто бы не властно время. Примером особо долговечного оружия являются истребители танков СУ-100. Они были разработаны для борьбы с немецкими "Тиграми" и "Пантерами" и остаются на вооружении по сей день.

Как показывает практика, некоторые виды оружия чрезвычайно долговечны. Хорошим примером являются, в частности, стратегические бомбардировщики B-52, которые – после модернизаций – имеют все шансы оставаться на вооружении дольше, чем два поколения их преемников – самолеты B-1B Lancer и B-2 Spirit.

Но самолеты, чтобы оставаться в строю, должны проходить периодическую, порой очень глубокую модернизацию. Тем временем, есть машины, которые используются примерно в том же состоянии, в каком они почти 80 лет назад она вышла с завода.

СУ-100: гроза немецких "кошек"

Это истребитель танков СУ-100, о необычной судьбе которого рассказывает портал Defence24. Техника этого типа до сих пор находится на вооружении ВМС Вьетнама, которые использует эти старые самоходки в качестве мобильной береговой артиллерии. Несмотря на возраст, СУ-100 по-прежнему позволяет уничтожить все, что теоретически могло бы десантироваться на вьетнамских пляжах.

Истребитель танков СУ-100 был разработан в 1944 году в развитие успешного проекта самоходной установки СУ-85, которой он и пришел на смену. Благодаря оснащению пушкой Д-10С калибра 100 мм, новый истребитель был способен эффективно бороться с немецкими тяжелыми танками, в том числе на больших дистанциях – он мог уничтожить "тигра" даже с расстояния 2 километров.

СУ-100 все еще несут службу

Эти машины также участвовали в боях за Берлин, где их мощные пушки оказались очень эффективными в разрушении уличных укреплений. Оружие этого типа также поступило на вооружение Народного Войска Польского и оставалось в его арсеналах до конца 60-х годов.

В настоящее время СУ-100 полностью устарели, однако они до сих пор используются в различных конфликтах по всему миру. Помимо ВМС Вьетнама, СУ-100 в последние годы использовались в боевых действиях, в частности в Йемене, значительное количество таких установок имеется, например, у Северной Кореи.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Германия
Йемен
КНДР
Польша
Продукция
B-2 Spirit
B-52
Похожие новости
18.03.2021
The American Conservative (США): антироссийская одержимость Вашингтона
27.04.2020
Air&Space (США): реактивный самолет, шокировавший Запад
25.09.2019
The National Interest (США): почему российские ВВС столь опасны
12.10.2016
10 типов смертоносного оружия, которые Россия и Америка применят в случае войны (The National Interest, США)
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
27.05.2009
Подведены итоги Салона "Комплексная безопасность-2009"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.10 14:44
  • 35160
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.10 14:31
  • 5
Титан разведчикам и штурмовым подразделениям
  • 13.10 12:54
  • 2
В Совете Федерации заявили, что комплексы ПВО IRIS-T, переданные Украине, не повлияют на ход СВО
  • 13.10 12:10
  • 1
Современные вооруженные конфликты предъявляют новые требования к войскам и технике
  • 13.10 11:06
  • 4
Ростех нарастил темпы производства боевой экипировки "Ратник"
  • 13.10 07:43
  • 3
Шаманы из разных регионов провели обряд в поддержку российских военнослужащих
  • 13.10 02:27
  • 1
Стало известно, почему Индия покупает оружие у России, а не у США
  • 12.10 13:40
  • 1
Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах ЗВО
  • 12.10 13:14
  • 1
Россия проводит эксперименты с иностранными спутниками, сообщило Минобороны
  • 12.10 13:10
  • 9
Почему российские ВВС столь опасны
  • 12.10 11:35
  • 52
Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»
  • 12.10 11:34
  • 3
Операция - талый снег
  • 12.10 02:53
  • 3
Ракетными атаками Россия отбивает у Киева охоту к терактам
  • 11.10 21:54
  • 1
Минобороны сообщило о достижении цели массированного удара по Украине
  • 11.10 21:52
  • 3
Премьер Израиля осудил ракетные удары по городам Украины