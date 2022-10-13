Гроза немецких "кошек" все еще в строю. Что известно о СУ-100

Несмотря на "преклонный возраст", СУ-100 используются в некоторых армиях мира примерно в том же состоянии, в каком они были почти 80 лет назад, когда вышли с завода, пишет Wirtualna Polska. Эти машины участвовали в боях за Берлин, где их мощные пушки оказались очень эффективными.

Лукаш Михалик (Lukasz Michalik)

Над некоторыми военными машинами как будто бы не властно время. Примером особо долговечного оружия являются истребители танков СУ-100. Они были разработаны для борьбы с немецкими "Тиграми" и "Пантерами" и остаются на вооружении по сей день.

Как показывает практика, некоторые виды оружия чрезвычайно долговечны. Хорошим примером являются, в частности, стратегические бомбардировщики B-52, которые – после модернизаций – имеют все шансы оставаться на вооружении дольше, чем два поколения их преемников – самолеты B-1B Lancer и B-2 Spirit.

Но самолеты, чтобы оставаться в строю, должны проходить периодическую, порой очень глубокую модернизацию. Тем временем, есть машины, которые используются примерно в том же состоянии, в каком они почти 80 лет назад она вышла с завода.

СУ-100: гроза немецких "кошек"

Это истребитель танков СУ-100, о необычной судьбе которого рассказывает портал Defence24. Техника этого типа до сих пор находится на вооружении ВМС Вьетнама, которые использует эти старые самоходки в качестве мобильной береговой артиллерии. Несмотря на возраст, СУ-100 по-прежнему позволяет уничтожить все, что теоретически могло бы десантироваться на вьетнамских пляжах.

Истребитель танков СУ-100 был разработан в 1944 году в развитие успешного проекта самоходной установки СУ-85, которой он и пришел на смену. Благодаря оснащению пушкой Д-10С калибра 100 мм, новый истребитель был способен эффективно бороться с немецкими тяжелыми танками, в том числе на больших дистанциях – он мог уничтожить "тигра" даже с расстояния 2 километров.

СУ-100 все еще несут службу

Эти машины также участвовали в боях за Берлин, где их мощные пушки оказались очень эффективными в разрушении уличных укреплений. Оружие этого типа также поступило на вооружение Народного Войска Польского и оставалось в его арсеналах до конца 60-х годов.

В настоящее время СУ-100 полностью устарели, однако они до сих пор используются в различных конфликтах по всему миру. Помимо ВМС Вьетнама, СУ-100 в последние годы использовались в боевых действиях, в частности в Йемене, значительное количество таких установок имеется, например, у Северной Кореи.