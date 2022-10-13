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ТАСС

Глава разведки Великобритании не уверен, что Запад вовремя засечет ядерный удар России

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Руководитель Центра правительственной связи Великобритании Джереми Флеминг
Руководитель Центра правительственной связи Великобритании Джереми Флеминг.
Источник изображения: AP Photo/Frank Augstein

Применяемая Москвой риторика заслуживает беспокойства, подчеркнул Джереми Флеминг

ЛОНДОН, 12 октября. /ТАСС/. Стопроцентной гарантии того, что западные военные вовремя засекут факт применения ядерного оружия Россией, нет. Такое мнение во вторник выразил руководитель Центра правительственной связи (службы радиоэлектронной разведки) Великобритании Джереми Флеминг.

"Мне хочется думать, что с нашими союзниками у нас был бы хороший шанс засечь это, но, конечно, в этой сфере никогда нет гарантий, - признал Флеминг, выступая в лондонском Объединенном королевском институте по исследованию вопросов безопасности и обороны. - Надеюсь, что с учетом российской [ядерной] доктрины и подхода президента [РФ Владимира] Путина, мы загодя будем знать об этом [потенциальном ударе], но я считаю, что применяемая риторика заслуживает беспокойства".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 6 октября, что Вашингтон и другие западные столицы могут быть заинтересованы в эскалации ситуации вокруг применения ядерного оружия, чтобы впоследствии списать вину на Москву. По ее словам, это делается в рамках деструктивной линии Вашингтона на обеспечение себе глобального доминирования, без оглядки на опасность провоцирования прямого вооруженного столкновения крупнейших ядерных держав, чреватого катастрофическими последствиями.

Согласно российской ядерной доктрине (Основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания от 2020 года) применение Россией ядерного оружия возможно в случае использования противником этого или других видов оружия массового поражения против РФ и ее союзников, поступления достоверной информации о старте баллистических ракет для атаки на Россию и ее союзников, воздействия противника на объекты, необходимые для ответных действий ядерных сил, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства. 

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