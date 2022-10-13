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Франция увеличит свой контингент войск в Восточной Европе

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Американские солдаты на учениях НАТО в Бабадаге, Румыния
Американские солдаты на учениях НАТО в Бабадаге, Румыния.
Источник изображения: © AP Photo / Andreea Alexandru/Mediafax via AP

Франция увеличит свой контингент войск в Восточной Европе

Франция планирует направить бригаду бронетранспортеров и танки в Румынию, чтобы усилить военное присутствие в Восточной Европе. Об этом заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню.

"Ввиду ситуации на восточном фланге НАТО из-за боев, которые ведет Россия на Украине, президент Республики принял решение усилить нашу оборонительную позицию на востоке Европы", - заявил Лекорню.

Кроме того, Франция отправит истребители и военных в Литву и Эстонию. Завершить переброску войск планируется к концу октября - началу ноября.

Ранее о намерении усилить военное присутствие в Европе заявил президент США Джо Байден. Он объявил о создании постоянного штаба пятого армейского корпуса США в Польше и отправке военных в Румынию.

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