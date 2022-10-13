Европейцы потратили миллиарды на вооружение. Но их ждало разочарование

Многие европейские страны хотят добиться того, чтобы континент не полагался на США в защите собственных границ. Но их попытки модернизировать вооруженные силы провалились, пишет Politico. Оборонная промышленность Европы оказалась плохо подготовлена к сегодняшним условиям.

Илья Гриднефф (Ilya Gridneff)

Попытки Европы модернизировать свои вооруженные силы, которым хронически не хватает денежных средств, показали, что оборонная промышленность мирного времени плохо подготовлена для поставок оружия в ответ на накапливающиеся по соседству российские угрозы.

Попросту говоря, в Европе недостаточно патронов, оружия и современной боевой техники, чтобы удовлетворить потребности и противостоять надвигающимся угрозам. А потребности эти велики. С тех пор как в феврале начался конфликт на Украине, страны ЕС пообещали потратить более 230 миллиардов евро на модернизацию своих арсеналов.

Причина такого внезапного притока денег не только в реваншизме России. Многие влиятельные страны Европы хотят добиться того, чтобы континенту не нужно было полагаться на армию США и на мощную оборонную промышленность Америки в деле защиты своих границ. Недавно начатая российская мобилизация, ядерные угрозы и диверсия на газопроводе лишний раз подчеркнули локальный характер этих угроз.

"Мы слышим от наших американских коллег советы, – сказал Иржи Шедивы (Jiří Šedivý), возглавляющий Европейское оборонное агентство, которое пытается помочь странам объединить свои усилия в интересах обороны. – Они рекомендуют нам вкладывать средства в стратегические силы, потому что может настать время, причем довольно скоро, когда Соединенные Штаты будут полностью заняты в других местах, скажем, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и просто не смогут нас поддержать".

Европейские оборонные компании в ответ пытаются наверстать упущенное, наращивая производство и собственный потенциал. Но многие европейские контракты по-прежнему уходят за границу – в США и даже в Южную Корею.

"Мы как компания вкладываем сейчас сотни миллионов, стараясь удовлетворить спрос", – сказал генеральный директор шведской оборонной фирмы Saab Микаэль Йоханссон (Micael Johansson). Эта фирма занимается производством переносных зенитно-ракетных комплексов NLAW, которые очень важны для Украины.

Но проблемы безопасности Европы – это типичные проблемы для ЕС. Успех зависит от совпадения своекорыстных интересов 27 стран-членов блока. А если успеха не будет, утверждают некоторые эксперты, конфликты будут только множиться.

"В Европе идет вооруженный конфликт, ежедневно гибнут сотни людей, причем не только солдаты, но и женщины с детьми, – заявил депутат Европарламента и бывший командующий армией Эстонии Рихо Террас (Riho Terras). – Европа должна объединиться против России, а иначе мира не будет".

Больше денег, больше угроз

Увеличение потребностей Европы в сфере безопасности – это часть общемировой тенденции. Военные расходы в мире устойчиво растут с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым. Об этом рассказала Люси Беро-Судро (Lucie Béraud-Sudreau) из Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI). В общемировом масштабе расходы на оборону превысили два триллиона долларов.

"Расходы резко увеличились после начала российской военной операции в феврале, – сказала она. – Европа пока только догоняет, обновляя и пополняя арсеналы вооружений".

Аналогичную точку зрения высказала в сентябре в своем ежегодном обращении председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она заявила, что Европа не слушала Польшу, прибалтийские страны, а также Центральную и Восточную Европу, которые давно уже били тревогу, говоря о Владимире Путине.

"Они уже несколько лет говорят нам, что Путин не остановится", – сказала фон дер Ляйен.

У Европы много потребностей. Военным нужна более совершенная связь, им нужно повысить мобильность, модернизировать средства ведения разведки и сбора разведывательных данных. В то же время, у разных регионов Европы разные уязвимости, требующие соответствующих приемов, методов и военной техники для ведения боевых действий на суше, на море, в воздухе и в киберпространстве.

Но для налаживания производства сложной военной техники в Европе понадобятся годы, а некоторые современные системы вооружений можно закупить только за рубежом.

"Проблема европейской оборонной промышленности в том, что она долгое время изготавливала сложные системы вооружений очень маленькими сериями, поскольку это соответствовало нуждам мирного времени, – сказал главный финансовый директор крупнейшего в Чехии производителя оружия компании CSG Давид Чур (David Chour). – Но ситуация в сфере безопасности изменилась, и теперь нужны миллиарды инвестиций".

Французская расторопность

Франция уже давно и очень активно ратует за создание самостоятельной обороны, называя эту концепцию "стратегической автономией".

Французский президент Эммануэль Макрон связал эту концепцию с нынешней ситуацией и призвал соседние страны поставить экономику на военные рельсы, выступая в июле на крупнейшем в Европе оборонном мероприятии. Его заявление служит двойной цели, поскольку оно дает толчок развитию французской промышленности.

"У Франции высокоразвитая оборонная промышленность, охватывающая все сферы и большинство отраслей, – сказал эксперт по военным закупкам из Международного института стратегических исследований Том Уолдвин (Tom Waldwyn). – Французское правительство издавна использует поставки военной техники для укрепления политических связей с другими странами".

ЕС и его Европейское оборонное агентство в 2015 году начали предлагать налоговые льготы, создавая стимулы для того, чтобы страны-члены осуществляли закупки в пределах Евросоюза. Недавно ЕС создал фонд на 500 миллионов евро для покрытия расходов на совместные закупки в ответ на российскую спецоперацию на Украине. Но эти усилия ничто в сравнении с реальными потребностями и реальной стоимостью закупок вооружений.

Кроме того, геополитика и двусторонние отношения зачастую становятся решающим фактором, определяющим, на что пойдут военные расходы.

Наглядный пример такого подхода мы увидели в сентябре 2021 года, когда Франция за пять миллиардов евро поставила три подводные лодки в Грецию после того, как расстроилась сделка с Австралией. Макрон также предложил Афинам "стратегическое партнерство" и поддержку в многолетнем споре с Турцией, которая регулярно выдвигает территориальные претензии в Эгейском море.

И наоборот, когда Польша, один из главных военных доноров Украины, решила пополнить свои арсеналы, ее правительство обратилось к Южной Корее, подписав в июле контракт на поставку оружия на рекордную сумму 14,5 миллиарда долларов.

Страна дала понять, что решилась на такие закупки в дальнем зарубежье отчасти из-за того, что Германия, обладающая третьей в Европе оборонной промышленностью, недостаточно быстро осуществляет замену ее танкового парка. Берлин обещал поставить Варшаве современные танки в обмен на отправку принадлежащей ей советской техники на Украину.

Больше ничего из Китая

С точки зрения ЕС, удержание инвестиций в пределах союза поможет снизить зависимость от авторитарных государств типа Китая. Эту страну ЕС и НАТО назвали "системной соперницей", которая стремится "подорвать основанный на правилах международный порядок".

"Составная часть стратегической автономии – это снижение стратегической зависимости от тех сил и государств, которые не разделяют наши ценности и даже являются для нас конкурентами и стратегическими соперниками", – сказал Шедивы из Европейского оборонного агентства.

Один из главных недостатков Европы в сфере безопасности – это чрезмерная зависимость от Китая. Мюнхенский аналитический Институт экономических исследований сообщил, что почти половина промышленного производства в Германии зависит от поставок важнейших ресурсов и материалов из Китая.

На долю самой Европы приходится всего 10% мирового рынка микрочипов, которые нужны везде, начиная со стиральных машин и заканчивая военной техникой. ЕС поставил перед собой цель удвоить их производство, однако лидеры отрасли предупреждают, что выделенных средств явно недостаточно. Между тем, проблема эта со временем только усилится, поскольку боевая техника нового поколения будет нуждаться в новейших технологиях.

Директор Saab Йоханссон сообщил, что его компания не поддерживает связи с Китаем, но получает микрочипы от тайваньской компании TSMC, которая является крупнейшим в мире производителем интегральных микросхем.

"Конечно, это серьезный вопрос, – сказал он. – Это безумие, что мы настолько сильно зависим от очень сложных современных полупроводников".

Но это отнюдь не означает, что Евросоюз сумеет действовать коллективно и оперативно. В конечном итоге, решения по военным закупкам принимаются на национальном уровне, в зависимости от потребностей каждой страны и различных факторов.

"Решения о закупках военной техники для каждой страны – это вопрос национального суверенитета, – сказал Йоханссон. – Нет никакой возможности заставить страны шагать в ногу. Должны быть какие-то выгоды и преимущества, чтобы они действовали заодно".