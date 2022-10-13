Действия Россия заставили НАТО по-новому взглянуть на закупки вооружений

Члены НАТО усовершенствуют процесс согласования закупок оружия в ответ на действия России, пишет WSJ. Альянс стремится к тому, чтобы выработать общие стандарты для военного оборудования. Однако, как признают авторы статьи, добиться этого будет непросто.

Дэниэл Майклз (Daniel Michaels), Дуг Кэмерон (Doug Cameron)

Брюссель – Члены альянса НАТО работают над улучшением процесса согласования закупок оружия, чтобы лучше подготовиться к возможным конфликтам в будущем. В настоящее время они активно обсуждают значительное увеличение военных расходов для того, чтобы восполнить запасы оружия и военной техники, отправленных на Украину, а также укрепить свою систему обороны на случай агрессии России.

Улучшив сотрудничество в области закупок оружия, Организация Североатлантического договора также надеется совершить большой шаг вперед в том, как ее члены будут совместно сражаться в случае возможного конфликта, в частности взаимодействовать в вопросе закупок таких систем вооружения, которые были бы взаимозаменяемы, многочисленны и эффективны в условиях боя.

Члены НАТО также считают, что враждебность России и другие угрозы – это веская причина для того, чтобы у альянса наготове было больше оружия для сдерживания и борьбы с будущими вызовами. Страны НАТО договорились существенно увеличить военные расходы еще в 2014 году, однако многие из них на самом деле увеличили их только после начала российской спецоперации на Украине в феврале.

Этот конфликт подстегнул рост спроса на системы вооружений, которые демонстрируют свою эффективность на Украине, например, высокомобильные артиллерийские ракетные комплексы M142 Himars. Американские гаубицы M777 вызывают настолько выраженный интерес, что их производитель – британский оборонный гигант BAE Systems – рассматривает возможность возобновить их выпуск, который ранее планировалось свернуть.

В среду и четверг в Брюсселе пройдет встреча министров обороны 30 стран НАТО, а также претендентов на членство – Финляндии и Швеции. Они постараются одобрить те рекомендации, которые недавно представили национальные компании, занимающиеся закупками оружия, и государства-союзники, чтобы упростить свое взаимодействие с западными оборонными подрядчиками.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал своими приоритетами увеличение расходов на оборону альянса, совершенствование оперативного управления и обеспечение готовности всех членов к ответным действиям в случае необходимости.

Координация и ускорение процесса оборонных закупок сопряжены с массой сложностей. У членов альянса как правило разные национальные военные приоритеты, которые необходимо согласовывать с политическими повестками и бюджетными сроками. Синхронизировать эти процессы крайне сложно. В системах вооружений используются специализированные компоненты – от редких сплавов до особо прочной электроники, способной выдерживать суровые боевые условия. Их производство занимает много времени даже в нормальных условиях, а сейчас оно затруднено из-за сбоев в глобальных цепочках поставок.

Альянс НАТО много лет пытался выработать общие стандарты для военного оборудования, чтобы облегчить процесс снабжения. К примеру, если все члены НАТО будут использовать пули и снаряды единого калибра, процесс объединения запасов орудий в случае конфликта станет намного проще. Однако разные традиции, закрепившиеся стандарты и стремление поддержать национальных производителей оружия зачастую мешали усилиям по обеспечению взаимозаменяемости военной техники и боеприпасов.

По словам одного высокопоставленного представителя НАТО, альянс надеется в ближайшие месяцы запустить реализацию крупного контракта на поставку боеприпасов с участием многих своих членов.

На встрече в штаб-квартире НАТО в сентябре, где присутствовали все 30 членов альянса и около 20 стран-союзников, помогающих поддерживать Украину, Столтенберг и официальные лица, отвечающие за закупки вооружений в своих странах, сделали следующий шаг, создав рабочие группы для лучшего понимания потребностей и возможностей членов альянса.

"Эти рабочие группы выработают многонациональные стратегии, которые позволят смягчить ограничения в цепочках поставок", увеличить производство и обеспечить более высокую степень взаимозаменяемости оборудования, сказал заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант (Bill LaPlante).

Между тем подрядчики утверждают, что разговоры о покупке нового оборудования в этом году только начинают перерастать в обсуждения конкретных заказов. Увеличение спроса, вызванное украинским конфликтом, отразится на их финансовых показателях только через два-три года.

Оборонные компании хотят большей предсказуемости, чтобы планировать свою деятельность и работать с поставщиками. По словам Лапланта, правительства стремятся выработать долгосрочные планы, чтобы компании могли вкладывать средства, не сталкиваясь с колебаниями "то пусто, то густо".

"Традиционно мы переключаемся в режим паники, увеличиваем производство, а потом, когда кризис заканчивается, мы снова возвращаемся к минимальным объемам производства", – пояснил Лаплант.

С января 2021 года Соединенные Штаты объявили о военной помощи Украине на общую сумму 17,5 миллиарда долларов. Однако Пентагон пока разместил новые заказы только на сумму около трех миллиардов долларов – на освоение остальных средств может уйти много лет.

Генеральный директор Lockheed Martin Джим Тайклет (Jim Taiclet) заявил в июле, что пока нет четких договоренностей касательно заключения контрактов или подготовки цепочки поставок к новому спросу, хотя международные оборонные бюджеты растут. Lockheed Martin производит ракетные системы большой дальности Himars, а также выпускает переносные противотанковые ракеты "Джавелин" совместно с корпорацией Raytheon Technologies.

На конференции в сентябре финансовый директор Raytheon Technologies Нил Митчилл (Neil Mitchill) сказал, что многие обеспокоены тем, "как именно цепочка поставок будет подготовлена к новым объемам", поскольку сейчас страны намереваются увеличить свои заказы.

Чтобы упростить взаимодействие подрядчиков с поставщиками, НАТО и ее ведущие члены будут собирать больше информации об оборонном планировании, чтобы эффективнее работать с промышленностью. По словам одного высокопоставленного чиновника, Агентство НАТО по обеспечению и закупкам, которое координирует международное планирование, закупки и техническое обслуживание, предлагает расширить свою роль в этом процессе, в первую очередь в таких аспектах, как боеприпасы, основные платформы и крупногабаритные снаряды.