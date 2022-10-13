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Известия.ru

Тяжелый налет: когда ракетные удары парализуют военную машину Украины

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

ВС России поразили энергетические и другие объекты в Киеве, Запорожье, Николаевской и других областях

Удары по энергосистеме Украины уничтожают военную логистику и через полторы или две недели таких ударов ВФУ столкнутся с глобальными проблемами и потерей боеспособности, объяснили «Известиям» эксперты. 11 октября Вооруженные силы РФ продолжили атаковать объекты военного управления и энергетики на подконтрольной Киеву территории, сообщили в Минобороны России. В интернете вновь появились сообщения о массовом отключении электроэнергии и проблемах со связью в украинских городах.

«Цель достигнута»

Вооруженные силы РФ продолжили наносить массированные удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины, сообщили в российском военном ведомстве.

— Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Судя по сообщениям в соцсетях, ракеты попали по объектам в Киеве, Запорожье, Николаевской, Винницкой, Ровненской, Днепропетровской и Одесской областях.

Удары и работа украинской ПВО были зафиксированы, в частности, в Шепетовке Хмельницкой области. Этот город — важный железнодорожный узел. Также там находится ремонтный завод, где на постоянной основе восстанавливают бронетехнику и артиллерийские системы. На прошлой неделе в Минобороны России уже сообщали о ракетном ударе по этому предприятию.

Пуск ракеты по украинским объектам военного управления и энергетики

Источник изображения: Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ

Мощный пожар возник на месте удара в Вольногорске Днепропетровской области. Там расположена крупная электроподстанция, а также несколько крупных промышленных предприятий. Также сообщалось об ударах по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области и ряду других энергетических объектов.

Вооруженные силы России начали вести боевые действия по-настоящему, так надо было действовать с самого начала, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Сейчас мы наносим удары по инфраструктуре государства, — объяснил он. — В первую очередь их наносят по объектам энергетики, связи и железным дорогам. Все эти цели уязвимы, и у нас есть все возможности воздействия на них. Оставив противника без электричества, мы оставим его без света и связи, а также без нормально работающих железных дорог. Такую боевую работу надо продолжать. Этого боятся на Западе, поэтому они и подняли такой крик.

Эксперт отметил, что проблемы с электричеством нарушат всю логистику ВФУ — систему перевозки личного состава, военной техники, боеприпасов, сопутствующих грузов, а также работу военных и ремонтных заводов.

— Станет легче нашим частям на фронте, — отметил он. — Пока на Украине шок, но они смогут восстановить уничтоженные объекты. Для того чтобы глобально разрушить военную логистику, нужно работать в таком ключе недели полторы-две.

Поймали на переправе

Вооруженные силы России и подразделения ДНР и ЛНР продолжили отбивать атаки украинских формирований, рассказали 11 октября в Минобороны РФ.

— На купянском направлении противник силами двух рот предпринял безуспешную попытку атаковать позиции российских войск в направлениях населенных пунктов Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. В результате активных действий наших войск противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих и четыре боевые бронированные машины, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Источник изображения: iz.ru

На краснолиманском направлении ВФУ силами до двух ротных тактических групп безуспешно пытались форсировать реку Жеребец. Упреждающим огневым ударом две наводимые переправы ВФУ были разрушены. Уничтожено до 20 военнослужащих и четыре пикапа. Выдвинувшаяся к ним на помощь рота 66-й механизированной бригады ВФУ попала на минное поле, где подорвалась часть военной техники. Огнем российской артиллерии было уничтожено более 80 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и четыре пикапа.

На запорожском направлении противник проводил контратаки силами трех ротных тактических групп. Все атаки были отбиты. Уничтожено более 30 военнослужащих, один танк и три боевые бронированные машины.

На николаево-криворожском направлении ВФУ пытались вести наступательные действия силами до двух батальонных тактических групп. Противник был подавлен огнем артиллерии, рассеян и отброшен к исходным позициям. Уничтожено около 150 военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей, сообщили в Минобороны РФ.

За сутки оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили пункт управления 66-й механизированной бригады ВФУ, 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, две базы хранения топлива для украинской военной техники, пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе объединенной группировки войск ВФУ «Приморье», склад боеприпасов с реактивными снарядами к американским системам залпового огня HIMARS, 156 районов сосредоточения войск. Кроме того, ВКС России сбили вертолет Ми-24 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Марьянское Днепропетровской области.

Российская ПВО за сутки сбила семь беспилотных летательных аппаратов, в том числе один ударный аппарат «Свитчблэйд-600», 15 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, а также шесть американских противорадиолокационных ракет HARM.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 318 самолетов, 160 вертолетов, 2195 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5639 танков и других боевых бронированных машин, 868 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3465 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6483 единицы специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.


Прикрыл броней

В Минобороны РФ рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Подразделение капитана Дмитрия Мигунова заняло стратегически выгодную позицию и отразило две атаки противника. Капитан уничтожил две минометные секции, наблюдательный пункт, две единицы техники и до 40 украинских националистов. После этого противник отступил. Когда огонь прекратился, Дмитрий обеспечил передислокацию своего подразделения в безопасный район.

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Источник изображения: iz.ru

Подразделению сержанта Сергея Гринченко поставили задачу удерживать позиции до прибытия основных сил. Украинские националисты атаковали район расположения подразделения. Сергей уничтожил более пяти националистов и боевую машину пехоты, после чего боевики отступили, а в дальнейшем были уничтожены.

Группа десантников старшего сержанта Эрдэма Галсандоржиева обороняла позиции, которые постоянно атаковал противник. Расположившись в боевых порядках, Галсандоржиев вел огонь из гранатомета. Десантники в течение дня отбили несколько атак, вынудив отступить националистов.

Когда огонь прекратился, подразделение Эрдэма сменило позиции, переместившись в безопасный район. Украинские националисты обстреляли позиции мотострелковых подразделений. Во время столкновения экипаж танка рядового Артема Савина вызвал огонь противника на себя, чтобы сослуживцы смогли вынести раненых с поля боя. Прикрывая действия своих войск, Артем уничтожил 10 националистов и две боевые бронированные машины.

Благодаря грамотным и самоотверженным действиям Артема Савина российские мотострелки успешно отразили атаку противника, подчеркнули в российском военном ведомстве.

Богдан Степовой

Андрей Федоров

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