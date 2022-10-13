Войти
ТАСС

Белый дом допустил возможность использования российских средств при восстановлении Украины

382
0
0
Карин Жан-Пьер
Карин Жан-Пьер.
Источник изображения: Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Также пресс-секретарь Карин Жан-Пьер заявила о необходимости привлечения к ответственности россиян за преступления, совершенные во время военной операции

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Урегулирование на Украине должно включать защиту ее целостности, восстановление с возможным использованием российских средств. Такое мнение высказала во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ее попросили прокомментировать утверждения о возможных переговорах российского президента Владимира Путина и американского предпринимателя Илона Маска по поводу урегулирования конфликта на Украине. "Мы приветствуем готовность президента [Украины Владимира] Зеленского к справедливому миру, который будет включать следующие элементы: соблюдение Устава ООН, защита территориальной целостности и суверенитета, обеспечение способности Украины защищать себя в будущем, восстановление Украины, включая изучение возможностей для этого за счет средств России, и привлечение к ответственности россиян за преступления, совершенные во время войны", - утверждала пресс-секретарь Белого дома.

По ее словам, президент США Джо Байден "четко выразил свою позицию и считает, что решения о переговорах должны приниматься Украиной". "Ничего об Украине без Украины. Мы говорим об этом уже несколько месяцев", - добавила Жан-Пьер. "Дипломатия требует, чтобы обе стороны добросовестно участвовали в деэскалации", - сказала она.

Ранее во вторник появились сообщения со ссылкой на информацию американского внешнеполитического аналитика, основателя и президента международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэна Бреммера о том, что Маск несколько недель назад якобы обсуждал с Путиным урегулирование на Украине, после чего представил в "Твиттере" свой план по этому вопросу. Маск позднее заявил, что такого разговора не было. По его словам, он "разговаривал с Путиным только однажды, примерно 18 месяцев назад", и тогда темой обсуждения был космос.

3 октября Маск изложил в Twitter свое видение условий для достижения мира на Украине. По его мнению, повторное проведение референдумов в новых регионах РФ под наблюдением ООН может быть решением конфликта между Россией и Украиной. При этом Маск отметил, что Украина может стать нейтральной страной. Позже он написал, что "не верит в победу Украины", если РФ проведет мобилизацию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия рассматривает план урегулирования кризиса на Украине, предложенный Маском, как часть общественной дискуссии.

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за вхождение в состав России в качестве субъектов РФ.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
ООН
Персоны
Илон Маск
Путин Владимир
Похожие новости
12.10.2022
Белый дом: Маск не представляет власти США, когда рассуждает об урегулировании на Украине
10.10.2022
Newsweek призвал Белый дом сменить курс в ситуации вокруг Украины
06.10.2022
Маск предложил Украине мир. В Киеве его послали к черту
15.05.2017
Какой будет третья мировая
21.11.2016
Россия "откалибровала" исламистов в Сирии
21.09.2015
Сирийскую проблему не решить без Москвы, упорствует Путин
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.10 14:44
  • 35160
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.10 14:31
  • 5
Титан разведчикам и штурмовым подразделениям
  • 13.10 12:54
  • 2
В Совете Федерации заявили, что комплексы ПВО IRIS-T, переданные Украине, не повлияют на ход СВО
  • 13.10 12:10
  • 1
Современные вооруженные конфликты предъявляют новые требования к войскам и технике
  • 13.10 11:06
  • 4
Ростех нарастил темпы производства боевой экипировки "Ратник"
  • 13.10 07:43
  • 3
Шаманы из разных регионов провели обряд в поддержку российских военнослужащих
  • 13.10 02:27
  • 1
Стало известно, почему Индия покупает оружие у России, а не у США
  • 12.10 13:40
  • 1
Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах ЗВО
  • 12.10 13:14
  • 1
Россия проводит эксперименты с иностранными спутниками, сообщило Минобороны
  • 12.10 13:10
  • 9
Почему российские ВВС столь опасны
  • 12.10 11:35
  • 52
Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»
  • 12.10 11:34
  • 3
Операция - талый снег
  • 12.10 02:53
  • 3
Ракетными атаками Россия отбивает у Киева охоту к терактам
  • 11.10 21:54
  • 1
Минобороны сообщило о достижении цели массированного удара по Украине
  • 11.10 21:52
  • 3
Премьер Израиля осудил ракетные удары по городам Украины