Белый дом допустил возможность использования российских средств при восстановлении Украины

Также пресс-секретарь Карин Жан-Пьер заявила о необходимости привлечения к ответственности россиян за преступления, совершенные во время военной операции

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Урегулирование на Украине должно включать защиту ее целостности, восстановление с возможным использованием российских средств. Такое мнение высказала во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ее попросили прокомментировать утверждения о возможных переговорах российского президента Владимира Путина и американского предпринимателя Илона Маска по поводу урегулирования конфликта на Украине. "Мы приветствуем готовность президента [Украины Владимира] Зеленского к справедливому миру, который будет включать следующие элементы: соблюдение Устава ООН, защита территориальной целостности и суверенитета, обеспечение способности Украины защищать себя в будущем, восстановление Украины, включая изучение возможностей для этого за счет средств России, и привлечение к ответственности россиян за преступления, совершенные во время войны", - утверждала пресс-секретарь Белого дома.

По ее словам, президент США Джо Байден "четко выразил свою позицию и считает, что решения о переговорах должны приниматься Украиной". "Ничего об Украине без Украины. Мы говорим об этом уже несколько месяцев", - добавила Жан-Пьер. "Дипломатия требует, чтобы обе стороны добросовестно участвовали в деэскалации", - сказала она.

Ранее во вторник появились сообщения со ссылкой на информацию американского внешнеполитического аналитика, основателя и президента международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэна Бреммера о том, что Маск несколько недель назад якобы обсуждал с Путиным урегулирование на Украине, после чего представил в "Твиттере" свой план по этому вопросу. Маск позднее заявил, что такого разговора не было. По его словам, он "разговаривал с Путиным только однажды, примерно 18 месяцев назад", и тогда темой обсуждения был космос.

3 октября Маск изложил в Twitter свое видение условий для достижения мира на Украине. По его мнению, повторное проведение референдумов в новых регионах РФ под наблюдением ООН может быть решением конфликта между Россией и Украиной. При этом Маск отметил, что Украина может стать нейтральной страной. Позже он написал, что "не верит в победу Украины", если РФ проведет мобилизацию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия рассматривает план урегулирования кризиса на Украине, предложенный Маском, как часть общественной дискуссии.

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за вхождение в состав России в качестве субъектов РФ.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.