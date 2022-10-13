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РИА Новости

Шойгу и глава Минобороны Турции обсудили ситуацию на Украине

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время совещания министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время совещания министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Шойгу и глава Минобороны Турции Акар обсудили по телефону ситуацию на Украине

АНКАРА, 11 окт – РИА Новости. Министр обороны Турции Хулуси Акар обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Шойгу ситуацию на Украине.

"Министр национальной обороны Хулуси Акар провел телефонный разговор с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу. В ходе беседы министр Акар обсудил с российским коллегой двусторонние и региональные вопросы обороны и безопасности, в частности, ситуацию в Украине и в Сирии… Была подчеркнута важность срочного прекращения огня, чтобы предотвратить дальнейшие человеческие жертвы и восстановить мир и стабильность в регионе, и с удовлетворением было отмечено общее понимание сторон в вопросе прекращения огня", - сообщило турецкое военное ведомство.

"Особое внимание в ходе переговоров было уделено развитию успешных перевозок зерна (из украинских портов – ред.). В очередной раз было заявлено, что Турция, оказывающая всевозможную поддержку в области гуманитарной помощи, готова внести свой вклад в обеспечение мира в регионе, как она это делала до сих пор", - добавляется в сообщении.

Сообщается, что стороны обсудили ситуацию в Сирии, было подчеркнуто, что "постоянное предотвращение террористической угрозы … и нейтрализация террористических организаций является главным приоритетом Анкары".

"Была еще раз подчеркнута важность соблюдения предыдущих соглашений по этому вопросу", - уточнило турецкое военное ведомство.

В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал уродливым решение Евросоюза снять ограничения на поставки российских зерна и удобрений только для европейских стран. По его словам, Россия продаст свое зерно, несмотря на ограничения, но хочет, чтобы оно дошло до беднейших стран. Путин неоднократно заявлял, что зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.

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