Госдеп: США не считают конструктивными заявления России насчет переговоров по Украине

По словам руководителя пресс-службы ведомства Неда Прайса, "возможно, первым шагом" к переговорам могло бы стать прекращение нанесения ударов по Украине

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты пока не рассматривают заявления России относительно мирных переговоров по Украине как конструктивное и обоснованное предложение вступить в диалог. Об этом заявил во вторник на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

По словам Прайса, "возможно, первым шагом" к переговорам могло бы стать прекращение нанесения ударов по Украине. Как заверил дипломат, США продолжают придерживаться принципа, что все переговоры по Украине должны проводиться с участием представителей Киева, таким образом диалог должны в итоге вести Россия и Украина, а не РФ и Запад. "Когда появится возможность для переговоров, мы будем готовы поддержать Украину", - добавил Прайс.

Как сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва и Вашингтон не обсуждали проведение переговоров России и Украины. "Нет, никаких контактов на этот счет не было", - сказал представитель Кремля. Комментируя заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что США хотят завершения конфликта на Украине и начала мирных переговоров, Песков заметил, что "вряд ли это можно назвать инициативой".

"Есть кодифицированное решение украинской стороны, президента [Украины Владимира] Зеленского отказаться от каких-либо переговоров", - подчеркнул он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на то, что Россия открыта к предложениям по переговорам, однако никаких серьезных предложений от США пока не поступало. "Мы не рассматриваем это как конструктивное и обоснованное предложение вступить в диалог", - прокомментировал его заявление Прайс.