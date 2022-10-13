НПК "Уралвагонзавод" за свою историю выпустила более 100 тыс. боевых машин

Пресс-служба УВЗ сообщила, что в годы Великой Отечественной войны Уралвагонзавод стал самым мощным предприятием Наркомата танковой промышленности, изготовив более 25 тыс. танков Т-34

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Нижнетагильская научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (входит в концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех") за свою историю выпустила более 100 тыс. боевых машин, что является абсолютным рекордом в мировом машиностроении. Об этом во вторник сообщает пресс-служба УВЗ по случаю 86-летия предприятия.

"Сегодня Уралвагонзаводу (в составе концерна УВЗ входит в госкорпорацию "Ростех") исполнилось 86 лет. С первых дней работы нижнетагильское предприятие входит в число системообразующих. Оно и сегодня выполняет задачи государственной важности. <...> Всего за свою историю Уралвагонзавод выпустил более 100 000 боевых машин и более 1 000 000 единиц подвижного состава. И это абсолютный рекорд в мировом машиностроении", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что в годы Великой Отечественной войны Уралвагонзавод стал самым мощным предприятием Наркомата танковой промышленности, изготовив более 25 тыс. танков Т-34.

АО "НПК "Уралвагонзавод" является одним из крупнейших машиностроительных комплексов современной России, производителем всемирно известной бронетанковой техники и признанным лидером в производстве грузового подвижного состава на "пространстве 1520". С конвейера УВЗ сошло более 100 тыс. боевых машин и 1 млн единиц железнодорожной техники, в том числе около 50 тыс. единиц инновационного подвижного состава.