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Военное обозрение

В США впервые за 40 лет представляют новую военную доктрину

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Источник изображения: topwar.ru

Новая доктрина многодоменных операций под названием «Полевое руководство 3-0», состоящая из 280 страниц, представлена на ежегодной конференции Ассоциации армии США, которая проходит с 10 по 12 октября.

Армейское командование заявило, что это будет ключевым руководством для вооружённых сил, но подчеркнуло, что служба продолжит развивать доктрину в рамках самой серьёзной модернизации систем вооружения с 1980-х годов. Служба надеется иметь полностью перевооружённые силы к 2030 году.

В новейшей истории не было периода времени, который был бы настолько потенциально опасным. Наша первоочередная задача — Китай, экономика которого почти равна нашей по размеру, который строит вооруженные силы мирового уровня, чтобы бросить нам вызов и угрожать своим соседям, включая Тайвань. При этом, мы не можем оторвать глаз от наших постоянных угроз: Северной Кореи, Ирана и воинствующих экстремистов

— пишет в предисловии к руководству начальник штаба сухопутных войск генерал Джеймс МакКонвилл.

Кроме этого, вышеупомянутый генерал отмечает, что потенциальные противники могут всё чаще бросать вызов армии. Он отмечает, что хотя армия США использует космические и киберпространственные возможности более двух десятилетий, она никогда не применяли их в бою против равных противников. Точно так же воздушные и морские возможности уже давно обеспечивают успешные операции на суше, но прошли десятилетия с тех пор, как интеграция «воздух-земля» и тесное сотрудничество между сухопутными и военно-морскими силами фактически столкнулись с угрозой.

В последний раз армия выпустила новую доктрину, получившую название «Воздушно-наземный бой», в 1982 году. В этом руководстве основное внимание уделялось тесному взаимодействию между сухопутными и воздушными силами, и оно основано на уроках, извлеченных из арабо-израильской войны 1973 года.

В новом же документе из восьми глав подчеркивается, что армия должна исходить из того, что она всегда по пристальным вниманием противника. И впервые армия включила главу о своих операциях в основном в морской среде, сказал Ричард Крид, директор Управления доктрины общевойсковых вооружений.

В конце 1990-х годов армия обновила свою доктрину 1982 года, чтобы приспособиться к тому, что она назвала «операциями полного спектра». Но то было именно обновление. Теперь же представляет новая доктрина, у которой мало общего с документом 40-летней давности.

По словам Крида, он ожидает, что доктрина многодоменных операций потребует обновления не ранее 2030 года.

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Страны
Иран
Китай
КНДР
США
Тайвань
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