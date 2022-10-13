Уралвагоназвод поставил экспортные танки Т-72 в 16 стран

Пресс-служба УВЗ сообщила, что эти танки составляли половину ОБТ Советской армии, а в армиях союзников и партнеров СССР они стали главной ударной силой

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Экспортные модификации российского танка Т-72 поставлены концерном "Уралвагонзавод" (входит в госкорпорацию "Ростех") в 16 государств. Об этом сообщает пресс-служба УВЗ по случаю 86-летия нижнетагильской научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод".

"Несмотря на все ограничения в послевоенные годы, на Уралвагонзаводе были созданы танки семейств Т-54, Т-55, Т-62 и Т-72. Именно "семьдесятдвойки" составляли половину ОБТ (основных боевых танков - прим. ТАСС) Советской армии, а в армиях союзников и партнеров СССР они стали главной ударной силой. Экспортные модификации Т-72 Уралвагонзавод поставил в 16 государств мира", - говорится в сообщении.

Т-72 - советский и российский основной боевой танк, серийно производившийся с начала 1970-х по 1990 год и созданный конструкторским бюро "Уралвагонзавода" № 183 на базе танка Т-64А. Является наиболее массовым и самым известным советским танком последней четверти XX века: всего было произведено около 20 тыс. единиц. В ходе серийного выпуска Т-72 в конструкцию боевой машины вносились различные дополнения и изменения, в результате чего появились модификации танка Т-72А, Т-72М, Т-72М1, Т-72Б, Т-72С и другие, в том числе наиболее современные версии Т-72Б3 и Т-72Б3М. О применении Т-72 в ходе спецоперации России на Украине неоднократно сообщало Минобороны РФ.

В настоящее время НПК "Уралвагонзавод" - единственный производитель танков для Вооруженных сил РФ. Предприятия НПК модернизируют танки Т-72 и Т-80, выпускают танк Т-90 (с модификациями). В 2015 г. "Уралвагонзавод" представил танк Т-14 и БМП Т-15 на новейшей гусеничной платформе "Армата" (в 2021 г. в войска отправлена опытная партия Т-14).