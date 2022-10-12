Россия лишает украинскую энергетику главного преимущества

Специалисты подсчитывают ущерб, нанесенный украинской энергосистеме массовыми ракетными ударами российских войск. Оказалось, что эти удары вовсе не направлены на то, чтобы вогнать Украину в XVIII век и полностью лишить ее электричества. Их количество и цели выверены ювелирно совсем для другой задачи.

Прошедшая месяц назад репетиция операции "Украинский блэкаут" (ракетные удары по украинским ТЭЦ 11 сентября 2022 года) не заставила руководство Украины задуматься над последствиями своих действий. А атака Крымского моста, как неоднократно говорилось, – "красная линия", пересечение которой неминуемо повлечет ответ. В понедельник 10 октября такой ответ последовал.

Итогом нескольких волн ракетных ударов стало повреждение 11 энергетических инфраструктурных объектов в восьми областях и столице Украины (по крайней мере, так заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль). Удар по Киеву – своего рода переход на личности: в прошлый раз Киев не тронули. Не говоря уж о том, что последний громкий "прилет" по столице Украины был еще в июне, и киевляне успели привыкнуть жить без войны. Удары были громкими во всех смыслах этого слова. Но насколько эффективными они оказались?

Дым бывает обманчивым

Начнем с того, что масштаб и глубину поражения признает сама украинская сторона. "Это первый удар такого масштаба по украинской энергосистеме. На ликвидацию последствий может уйти несколько дней, в течение которых возможны веерные отключения, прежде всего, бизнеса, чтобы обеспечить население и водоканалы. "Укрзализниця" сейчас переводит отдельные маршруты с электротяги на дизельную тягу", – перечисляет аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

"…Харьковская, Запорожская, Полтавская, Киевская, Львовская области сидят без света, частично без воды и связи", – добавляет эксперт энергорынка Олег Попенко.

Слова эксперта в данном случае стоит понимать буквально: отключения от энергоснабжения фиксировались в основном в областях, но не в областных центрах (хотя Днепропетровск, Харьков и особенно Львов действительно сидели без света). Удары по тем же киевским ТЭЦ эффектно выглядели на фото и видео. Однако, как уточняет тот же Корольчук, сильное задымление было вызвано, скорее всего, возгоранием емкостей с мазутом.

Telegram-каналы с упоением копировали друг у друга список поврежденных объектов. "Киев: ...ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, ТЭЦ-3, Дарницкая ТЭЦ", но мало кто удосужился его проверить. Однако, по более поздним сообщениям, урон как минимум двум ТЭЦ из этого списка (ТЭЦ-6, Дарницкая ТЭЦ) оказался малость преувеличенным. Массового отключения электричества в Киеве не наблюдается, а районы, которые снабжаются этими ТЭЦ, не переставали получать электроэнергию и горячую воду.

И даже в период вечернего пика (17:00–20:00), во время которого городские чиновники анонсировали веерные отключения электроэнергии, жилые кварталы никто не отключал. Вот в области – да, было. И даже с опережением графика.

Причина? Сами энергообъекты большей частью сохранили работоспособность (вариант: ремонтопригодны). Однако удары серьезно затронули подстанции в областях/отдельных городах.

Что же касается Киева, то там и прежде старались избегать веерных отключений. В зимы 2019–2021 годов села в Киевской области могли сидеть без света по 6–8 часов в сутки. Это происходило задолго до СВО и энергокризиса, без ракетных ударов и с перетоками из энергосистем Белоруссии и России. Но Киев при этом сиял огнями, а киевляне в массе даже не догадывались, что в каких-нибудь 50 километрах от них в ходу лучины и свечи.

Да, "Укрэнерго" на данный момент уже ввела график аварийных отключений электроэнергии для Киева, Чернигова, Черкасс (с областями), а также Житомира. Однако, как видим, пока что она может задействовать такие графики частично, а города обходятся отключением светофоров, уличного освещения, контактных сетей электротранспорта и т. п.

В офисе Зеленского обещают возобновить электроснабжение в большинстве пострадавших районов уже сегодня, 11 октября. То есть утверждать, что "воины света сидят без света", несколько преждевременно.

Экспорт пострадал, но возможность сохранилась

С другой стороны, вечером 10 октября в Минэнерго Украины заявили о приостановке экспорта электроэнергии в ЕС. Правда, причину там трактуют исходя из собственного понимания реальности: "Именно экспорт электроэнергии с Украины помогал Европе сокращать потребление российских энергоресурсов. И именно поэтому Россия уничтожает нашу энергосистему". Классическое "а нас за що?"

Но вернемся к экспорту и его прекращению, о деталях которого Украина немного недоговаривает. Есть несколько линий энергоснабжения, по которым Украина имеет возможность поставлять электроэнергию в страны ЕС.

1. Добротворская ТЭС – Замость (220 кВ)

2. Хмельницкая АЭС – Жешув (750 кВ)

3. Западноукраинская – Альбертирша (750 кВ)

4. Бурштынский энергоостров, образованный сразу несколькими электростанциями и связанный с Венгрией, Словакией и Румынией (линии Мукачево – Венгрия (400 кВ+2*220 кВ), Мукачево – Словакия (400 кВ), Мукачево – Румыния (400 кВ). Добротворская ТЭС также в него входит.

Когда говорим об экспорте украинской электроэнергии в Европу, то обычно речь именно о данном энергоострове. Во-первых, тут (суммарно) самое крупное сечение, во-вторых, остров в значительной степени изолирован от энергосистемы Украины. В-третьих, это частная лавочка (ДТЭК, Ринат Ахметов). То есть когда Минэнерго Украины говорит о приостановке экспорта в ЕС, то прежде всего речь идет о том, что Ринат Ахметов пока не может на этом зарабатывать: Бурштынская ТЭС попала в число "откалиброванных" станций.

Для государственных электростанций техническая возможность поставок пока существует (маршруты 2 и 3). Другое дело, что та же Хмельницкая АЭС сейчас перебрасывает энергию в центральные регионы Украины и резерва для экспорта у нее нет.

А значит, Минэнерго Украины банально врет. При желании устроить на Украине Сербию (оставив ее без электроэнергии вообще, как это когда-то сделали американцы) особого труда не составляет. Но никто энергосистему не уничтожает (правильно ли это или нет – вопрос другой). Украину лишь посадили на голодный паек, оставив ровно столько, чтобы хватало для своих потребностей. А заодно и щелкнули по носу олигарха, последовательно поддерживавшего сначала Петра Порошенко, а затем Владимира Зеленского. По сути, украинскую энергосистему лишают ее излишков, главного преимущества – возможности генерировать дополнительный доход от экспорта электроэнергии, а не просто снабжать собственное население.

Оставили без денег

Согласно украинским источникам, ущерб от вчерашнего удара получился комплексным. Непосредственно урон от ударов оценивается в 2 млрд грн. Сравнительно немного: за несколько дней до сентябрьского удара по ТЭЦ украинские эксперты оценивали совокупный ущерб энергетике (включая сюда объекты и инфраструктуру на утраченных территориях) в 340 млрд грн. А вот потери от невозможности экспортировать электроэнергию (по версии Telegram-канала "Легитимный") составляют в среднем 10 млн евро в сутки. То есть пятидневный экспорт покрыл бы урон от атак.

Правда, официальные данные не так велики (или "Легитимный" считает общую выручку государства и ДТЭК). По информации таможни, в январе-августе на экспорте электроэнергии Украина заработала 279 млн долларов. И в августе в "Укрэнерго" рассчитывали к концу года эту сумму как минимум удвоить, получив еще 10–15 млрд грн. (250–375 млн долларов).

Плюс еще 2 млрд грн. в месяц компания зарабатывала на продаже доступа к экспортному сечению структурам Ахметова. А значит, недополученная выручка может превышать непосредственный ущерб как минимум в 10 раз (20 млрд грн., или 0,5 млрд долларов). И это крайне скромная оценка: в Минэнерго замахивались и на 1,5 млрд евро до конца 2022 года. В любом случае теперь эти планы придется как минимум пересмотреть.

Бить по экспорту важно потому, что для киевских властей он – один из методов затягивания войны. По сути, экспортом они закрывают дыры от неплатежей и заморозки тарифа для населения. Еще до начала СВО тариф собирались поднимать в 2–2,5 раза. А с началом энергокризиса и падением курса гривны энергообеспечение украинцев превратилось в форму благотворительности – или сдерживания их от бунта. Достаточно посмотреть на европейские цены: при очень средних 0,4–0,5 евро/кВт·ч получается, что украинцам электроэнергия обходится в 10–12 раз дешевле, чем жителям ЕС.

Таким образом, удары по энергетической инфраструктуре должны способствовать принуждению Украины к миру. Если, конечно, мир – это то, чего на самом деле хочет режим Зеленского.

Николай Стороженко